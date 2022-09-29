Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı N'Koudou Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı N'Koudou Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta milli takımdan sakat dönen Kevin N'Koudou Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 18:27 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 18:38
Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı N'Koudou Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Milli takımdan sakat dönen Kevin N'Koudou derbi mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta oynayan oynayan N'Koudou 4 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan 27 yaşındaki futbolcunun sakatlığı için bir açıklama yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı;

"Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
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