Haberler Beşiktaş Redmond & Ghezzal idmana çıktı

Redmond & Ghezzal idmana çıktı

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Nathan Redmond antrenmana çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Redmond & Ghezzal idmana çıktı

Antrenman öncesinde Ghezzal, bireysel bir çalışma gerçekleştirirken Redmond ise kolu bandajlı bir şekilde takımdan ayrı çalıştı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın saha etabı, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Siyah-beyazlılarımız, antrenmanın salon etabında ise üç grup halinde değişmeli olarak; denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.


MİLLİLER DÖNMEDİ
Milli takımlarda bulunan Emre Bilgin, Berkay Vardar, Kevin N'Koudou, Arthur Masuaku, Jackson Muleka ve Romain Saiss'in yanı sıra sakatlığı bulunan Atiba antrenmanda yer almadı.

DİĞER
Tarzan Rıfkı'nın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu gençlik iksiri içmiş gibi! İşte Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu'nun yıllara meydan okuyan güzelliği...
Hayatı tıkırında! Zeynep Bastık'ın Urla'daki 40 milyon TL'lik lüks malikanesi göz kamaştırıyor
İşte dev derbinin rakamları!
İstatistiklere göre 'F.Bahçe bitti demeden bitmez'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ismael derbi şifresini belirledi!
Weghorst'tan iddialı derbi sözleri!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Aile destek paketi ödemeleri artıyor!
Dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Demir o isme emanet! Yusuf Demir o isme emanet! 07:44
Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! 00:45
Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! 00:44
Şampiyon Efes Şampiyon Efes 00:37
Helal size kızlar Helal size kızlar 00:25
Ligimiz hem yaşlı hem de kısa! Ligimiz hem yaşlı hem de kısa! 23:24
Daha Eski
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! 23:23
Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz 23:22
Sultanlar Dominik'i devirdi! Sultanlar Dominik'i devirdi! 23:22
Saha içinde maestro saha dışında dahi! IQ'su Einstein'dan sadece 18 eksik Saha içinde maestro saha dışında dahi! IQ'su Einstein'dan sadece 18 eksik 23:22
Boyabat Bursa'da turu cebine koydu! Boyabat Bursa'da turu cebine koydu! 23:22
6 gollü müthiş maçta turlayan Şanlıurfa! 6 gollü müthiş maçta turlayan Şanlıurfa! 23:21