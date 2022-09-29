Redmond & Ghezzal idmana çıktı

Antrenman öncesinde Ghezzal, bireysel bir çalışma gerçekleştirirken Redmond ise kolu bandajlı bir şekilde takımdan ayrı çalıştı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın saha etabı, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Siyah-beyazlılarımız, antrenmanın salon etabında ise üç grup halinde değişmeli olarak; denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.



MİLLİLER DÖNMEDİ

Milli takımlarda bulunan Emre Bilgin, Berkay Vardar, Kevin N'Koudou, Arthur Masuaku, Jackson Muleka ve Romain Saiss'in yanı sıra sakatlığı bulunan Atiba antrenmanda yer almadı.