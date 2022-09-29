Derbinin hakemi Bayarslan

Pazar günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak derbiyi Volkan Bayarslan yönetecek. Derbide Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok yapacak. Dev maçta Atilla Karaoğlan ise 4. hakemlik görevini üstlenecek.

İLK DEV MAÇI

Bayarslan, pazar akşamı kariyerinin ilk derbisini yönetecek. Beşiktaş, Bayarslan'ın yönettiği 4 maçta da 4 galibiyet alırken, F.Bahçe de Bayarslan'ın düdük çaldığı 2 maçta 2 galibiyet aldı. Bayarslan bu sezon Beşiktaş-Sivas maçında düdük çalmış, mücadeleyi Kara Kartal maçı 3-1 kazanmıştı.