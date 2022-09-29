Beşiktaşlı Josef'ten Fenerbahçe açıklaması! "Büyük saygı duyuyorum ama..."

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Fenerbahçe'ye dair beIN Sports'a konuştu.

İşte o sözler...

"Beşiktaş'ta 3. yılım. Burada olmaktan çok mutluyum. Sadece saha içinde değil, saha dışında da Beşiktaş taraftarına örnek olmak için elimden geleni yapıyorum."

"Çok normal bir insanım. Türkiye'de, futbolcuları çok fazla yüceltebiliyorlar. Basit ve normal bir yaşam da istiyorum. Bazen bir alışveriş merkezinde ya da restorana gidince insanlar beni görünce şaşırıyorlar."

"TÜRK HALKINI SEVİYORUM"

"Türk halkını gerçekten seviyorum, benimsiyorum. Brezilya insanı ile Türk insanı çok benziyor. "

"Ben duygularını yoğun bir yaşayan insanım. O maçta olanlar, beni çok üzdü. Ama asıl beni üzen orada aldığım cezaydı. O ceza kabul edilebilir bir ceza değildi. Hiçbir futbolcu, benim yaptığımdan hareketten dolayı ceza almamalı."

"FENERBAHÇE'YE SAYGI DUYUYORUM AMA..."

"Beşiktaş kariyerimdeki 4. Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe'ye büyük saygı duyuyorum ama şu an Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Geçen sene gollerden sonra sevindiğim için eleştirdiler ama ben Beşiktaş'ın futbolcusuyum."

"Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir şey söylesem neyse ama... Gollerden sonra sevinmeyi doğal buluyorum. Yine maçı kazanmak ve gol atmak için elimden geleni yapacağım."