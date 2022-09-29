Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael derbi şifresini belirledi! Tatlı sert

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael derbi şifresini belirledi! Tatlı sert

Beşiktaş'ın Fransız Teknik Direktörü Valerien Ismael derbi şifresini belirledi. Ismael, F.Bahçe derbisinde rakibini hızlı koşularla yapılacak olan ataklarla yıkmayı hedefliyor. Fransız hoca oyuncularından tatlı-sert futbol oynamalarını istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael derbi şifresini belirledi! Tatlı sert

Beşiktaş'ta tüm gözler pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisine çevrilmiş durumda. Üst üste alınan kötü sonuçları, derbiyi kazanarak unutturmak isteyen siyah- beyazlıların hocası Valerien Ismael, büyük maçın taktiğini de belirledi. Fransız hocanın 90 dakika boyunca 'hızlı ve öfkeli' bir oyun anlayışıyla sahada olmaları gerektiğinin altını çizdi. Özellikle orta saha ve kanatlardaki oyuncularından tüm güçlerini kullanmalarını isteyen Ismael, "Rakibin baskı yapmasına asla izin vermeyin. Topa her hakim olduğunuzda hızlı ve etkili hücumlarla onları sahasına hapsedin. Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Elbette saha ve seyirci avantajımızı da kullanacağız. Futbol kurallarının elverdiği şekilde tatlı-sert bir oyun ortaya koyalım. Bu derbi, yeniden yükselişe geçmemiz için çok büyük bir fırsat. Bunu lehimize çevirelim" ifadelerini kullandı.


KİMSE YERİNDE OTURMASIN
Ismael, derbi maçlarının havasının her zaman farklı olduğu belirtirken; bununla ilgili şu örneği vermişti: "Mayıs ayında F.Bahçe ile oynadığımız ve 1-1 biten maçta tüylerim diken diken oldu. Bu çılgın olayı anlatamam, yaşamalısınız. 28 yıldır futbolun içindeyim, çok büyük maçlar gördüm ama bu derbi çok özel bir şey. Bu rekabet, adrenalin, hararetli atmosfer gerçekten inanılmaz. Beşiktaş büyük ve duygusal bir kulüp. 20 milyonun üstünde taraftarı var. Beşiktaş için net hedef şampiyonluktur. Almanya'da B. Münih için neyse, Beşiktaş için de hedef aynıdır."


İYİ Kİ DOĞDUN!
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Valerien Ismael dün 48 yaşına bastı. Kulübün resmi twitter hesabından "Doğum günün kutlu olsun Valerien Ismael, iyi ki doğdun" yazılı bir paylaşım yapıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar bu paylaşıma yüzlerce tebrik mesajı gönderdiler

DİĞER
Son dakika haberleri: Burak Yılmaz’dan Galatasaray Fatih Terim ve milli takım için olay itiraflar! “Hakkımı helal etmiyorum” dedi ve tek tek açıkladı…
Hayatı tıkırında! Zeynep Bastık'ın Urla'daki 40 milyon TL'lik lüks malikanesi göz kamaştırıyor
İşte dev derbinin rakamları!
İstatistiklere göre 'F.Bahçe bitti demeden bitmez'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Weghorst'tan iddialı derbi sözleri!
İşte dev derbinin rakamları!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Aile destek paketi ödemeleri artıyor!
Dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Demir o isme emanet! Yusuf Demir o isme emanet! 07:44
Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! 00:45
Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! 00:44
Şampiyon Efes Şampiyon Efes 00:37
Helal size kızlar Helal size kızlar 00:25
Ligimiz hem yaşlı hem de kısa! Ligimiz hem yaşlı hem de kısa! 23:24
Daha Eski
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! 23:23
Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz 23:22
Sultanlar Dominik'i devirdi! Sultanlar Dominik'i devirdi! 23:22
Saha içinde maestro saha dışında dahi! IQ'su Einstein'dan sadece 18 eksik Saha içinde maestro saha dışında dahi! IQ'su Einstein'dan sadece 18 eksik 23:22
Boyabat Bursa'da turu cebine koydu! Boyabat Bursa'da turu cebine koydu! 23:22
6 gollü müthiş maçta turlayan Şanlıurfa! 6 gollü müthiş maçta turlayan Şanlıurfa! 23:21