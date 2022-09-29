Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael derbi şifresini belirledi! Tatlı sert

Beşiktaş'ta tüm gözler pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisine çevrilmiş durumda. Üst üste alınan kötü sonuçları, derbiyi kazanarak unutturmak isteyen siyah- beyazlıların hocası Valerien Ismael, büyük maçın taktiğini de belirledi. Fransız hocanın 90 dakika boyunca 'hızlı ve öfkeli' bir oyun anlayışıyla sahada olmaları gerektiğinin altını çizdi. Özellikle orta saha ve kanatlardaki oyuncularından tüm güçlerini kullanmalarını isteyen Ismael, "Rakibin baskı yapmasına asla izin vermeyin. Topa her hakim olduğunuzda hızlı ve etkili hücumlarla onları sahasına hapsedin. Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Elbette saha ve seyirci avantajımızı da kullanacağız. Futbol kurallarının elverdiği şekilde tatlı-sert bir oyun ortaya koyalım. Bu derbi, yeniden yükselişe geçmemiz için çok büyük bir fırsat. Bunu lehimize çevirelim" ifadelerini kullandı.



KİMSE YERİNDE OTURMASIN

Ismael, derbi maçlarının havasının her zaman farklı olduğu belirtirken; bununla ilgili şu örneği vermişti: "Mayıs ayında F.Bahçe ile oynadığımız ve 1-1 biten maçta tüylerim diken diken oldu. Bu çılgın olayı anlatamam, yaşamalısınız. 28 yıldır futbolun içindeyim, çok büyük maçlar gördüm ama bu derbi çok özel bir şey. Bu rekabet, adrenalin, hararetli atmosfer gerçekten inanılmaz. Beşiktaş büyük ve duygusal bir kulüp. 20 milyonun üstünde taraftarı var. Beşiktaş için net hedef şampiyonluktur. Almanya'da B. Münih için neyse, Beşiktaş için de hedef aynıdır."



İYİ Kİ DOĞDUN!

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Valerien Ismael dün 48 yaşına bastı. Kulübün resmi twitter hesabından "Doğum günün kutlu olsun Valerien Ismael, iyi ki doğdun" yazılı bir paylaşım yapıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar bu paylaşıma yüzlerce tebrik mesajı gönderdiler