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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fenerbahçe derbisi öncesi Rachid Ghezzal ile Nathan Redmond takımla çalıştı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yle kritik bir derbi mücadelesine çıkacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların son idmanında Ghezzal ile Redmond takımla birlikte çalıştı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 14:53
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fenerbahçe derbisi öncesi Rachid Ghezzal ile Nathan Redmond takımla çalıştı!

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal ile Nathan Redmond takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, koşu ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (30 Eylül) saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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