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Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi taktik çalıştı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi siyah beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarına devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 16:54
Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, 29 Eylül sabahı yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Aktivasyon çalışması ile başlayan idman, koşu ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Cuma günü saat 11.00'de yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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