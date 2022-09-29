Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin rakamları

Türkiye pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Takvim'de yer alan habere göre, iki takımın Süper Lig'deki istatistikleri üzerinden bakıldığında bizleri nasıl bir derbi beklediğine yanıt verdi.

BOL GOLLÜ DERBİYE HAZIR OLUN

Beşiktaş 2,2 gol ortalamasına sahip. Fenerbahçe ise 1 maçı eksik olmasına rağmen tam 20 gol buldu ve 3,3 gibi müthiş bir ortalama yakaladı. Beşiktaş maç başına 2,3, Fenerbahçe ise 4,8 net gol pozisyonu buluyor. Yani pazar günü büyük ihtimalle bizleri bol pozisyonlu ve gollü bir derbi bekliyor.

BEŞİKTAŞ BEKLEYECEK,FENERBAHÇE PAS YAPACAK

Beşiktaş maç başına sadece 296 isabetli pas yapıp yüzde 46,9 topla oynama yüzdesi yakaladı. Ismael'in takımı genellikle direkt oyunu tercih ediyor. Fener ise ortalama 366 pas yaparken, topla oynama yüzdesi 55,7 oldu. Pazar da bu görüntünün değişmemesi; Beşiktaş'ın karşılayan, Fener'n ise topa sahip olan taraf olması bekleniyor.

KARTAL HAVADAN VURABİLİR

Beşiktaş maç başına 15, Fenerbahçe 11,8 hava topu kazanıyor. Ayrıca Kartal 5 kafa golü bulurken, Fener 2 kez kafayla ağları sarsabildi. Weghorst, Josef, Saiss ve Tayyip Talha gibi uzun isimleri ile Siyah-Beyazlılar rakibini yüksek toplarla vurabilir.

KANARYA'NIN SİLAHI HIZ!

Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından birisi sürat ve çabukluk olacak. Sarı-Lacivertliler maç başına 12,5 başarılı dripling yaparken, Beşiktaş'ta bu rakam 9,5'te kaldı. Fener özellikle Valencia, Emre Mor ve Rossi gibi hızlı oyuncuları ile rakibin ağır defans göbeğine karşı tehdit oluşturabilir.



İŞTE İSTATİSTİKLER

