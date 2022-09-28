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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu - Emre Bilgin tartışması! Hangisi oynamalı?

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda kaleci belirsizliği yaşanıyor. Beşiktaş'ın eski kalecileri ve siyah-beyazlı camiadan bazı isimler, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 11:24
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu - Emre Bilgin tartışması! Hangisi oynamalı?

Milli maç arasına üst üste 2 maçta yaşadığı 5 puanlık kayıpla giren Beşiktaş lige sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi ile dönüyor. Süper Lig'de 20 gollü Fenerbahçe'nin ardından 16 golle Adana Demirspor ile birlikte en skorer 2. takım olan siyah-beyazlılar dev maç öncesi en büyük sıkıntıyı kalede yaşıyor.

Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş'ın eski kalecileri ve siyah-beyazlı camiadan bazı isimler, derbide hangi kalecinin oynaması gerektiğini yorumladı. İşte o açıklamalar...

"ŞAMPİYONLUK KAZANAN ERSİN OYNASIN"

RASİM KARA: Beşiktaş'ta Mert Günok'un durumunu bilmiyorum. Şampiyonluk kazandırmış Ersin Destanoğlu'nun maç tecrübesi üst düzeyde. Fenerbahçe maçında Ersin oynamalı.

"İSTİKRARIYLA ERSİN TERCİH EDİLMELİ"

ZAFER ÖĞER: Sezon başından bu yana istikrarlı bir şekilde kalede duran Ersin Destanoğlu'nun oynaması gerekir. Emre Bilgin'in fazla maçı yok.

"DERBİDE ERSİN'E DESTEK VERİLMELİ"

FEVZİ TUNCAY: Derbi maçlar tecrübe ister. Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'a şampiyonluk getirdi. Ama transfer söylentileri moralini etkiledi. Taraftar ıslıkladı. Bu maçta destek vermeli.

"EMRE İLE ERSİN ARASINDA FARK YOK"

NURETTİN YILDIZ: Beşiktaş'ta kaleciler genç. Derbi maçlarında oynayarak tecrübe arttırabilirler. Ersin Destanoğlu ile devam edilmeli.

"TECRÜBE AÇISINDAN ERSİN"

HAKAN YURTVERMEZ: Mert Günok büyük maçların kalecisi. Ama sezon boyunca maçı yok. Ersin Destanoğlu tecrübe açısından önde. Emre Bilgin'nin oynaması mental açıdan zor.

"SIKINTI OLMASINA RAĞMEN FORMDA"

ADEM İBRAHİMOĞLU: Genç kalecilerden asla vazgeçilmemeli. Ersin Destanoğlu sözleşme sıkıntısı yaşanmasına rağmen çok formda.

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