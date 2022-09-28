Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu

Süper Lig'in 8. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan oldu.

2 Ekim Pazar günü oynanacak mücadelede Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok yapacak.

CUMARTESİ



14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük



17.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk



17.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Arda Kardeşler



20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Halil Umut Meler

PAZAR



14.30 Sivasspor - Hatayspor: Erkan Özdamar



14.30 Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu



17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz



20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

PAZARTESİ



20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan