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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 14:46 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 14:51
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu

Süper Lig'in 8. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan oldu.

2 Ekim Pazar günü oynanacak mücadelede Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok yapacak.

CUMARTESİ

14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

17.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Halil Umut Meler

PAZAR

14.30 Sivasspor - Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

PAZARTESİ

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan

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