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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Dele Alli oynayacak mı? Valerien Ismael'in kararı...

Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu. Her iki takımda da hazırlıklar son sürat devam ediyor. Beşiktaş'ta, İngiliz yıldız Dele Alli'nin oynayıp oynamayacağı merak konusu. İşte Valerien Ismael'in konuya dair görüşü...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 14:28 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 14:34
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Dele Alli oynayacak mı? Valerien Ismael'in kararı...

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Dele Alli'nin Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. İngiliz oyuncu ile ilgili son durum belli oldu.

DELE ALLI KAÇ MAÇ KAÇIRDI?
Siyah-beyazlı takımda uyluk sakatlığı yaşayan Dele Alli, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında görev alamamıştı. Dele Alli şu ana kadar süre aldığı 182 dakika 1 gol kaybetti. Ankaragücü maçında gol sevinci yaşayan Dele Alli, derbide de oynamak istiyor.

DERBİ İÇİN KARAR MAÇ GÜNÜ
Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Dele Alli ile ilgili net bir karar vermedi. Futbolcunun son durumu, maç gününde netlik kazanacak.

ISMAEL NE DEMİŞTİ?
Valerien Ismael konuyla ilgili olarak, "Dele Alli'yi umarım pazar günü, herhangi bir şekilde sahada görebiliriz. Şu an ilk 11 ile ilgili konuşmak için erken. Çok süre var. Milli takımdan dönecek oyuncular var. Gün gün takip edeceğiz. İlk 11 hakkında yorum yapmak için çok erken" dedi.

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