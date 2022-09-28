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Bayern Münih'ten Valerien Ismael paylaşımı

Son dakika spor haberleri... Alman devi Bayern Münih, bir dönem kulübün formasını giyen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in doğum gününü kutladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 14:11
Bayern Münih'ten Valerien Ismael paylaşımı

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, eski futbolcusu Valerien Ismael'in doğum gününü unutmadı. Bavyera temsilcisi, Beşiktaş'ın Fransız çalıştırıcısı Ismael'in 47. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Valerien Ismael, futbolculuk kariyerinde Strasbourg, Lens, Werder Bremen, Bayern Münih ve Hannover gibi takımların formalarını giymişti.

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