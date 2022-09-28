Bayern Münih'ten Valerien Ismael paylaşımı

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, eski futbolcusu Valerien Ismael'in doğum gününü unutmadı. Bavyera temsilcisi, Beşiktaş'ın Fransız çalıştırıcısı Ismael'in 47. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Valerien Ismael, futbolculuk kariyerinde Strasbourg, Lens, Werder Bremen, Bayern Münih ve Hannover gibi takımların formalarını giymişti.
Bon anniversaire zum 47. Geburtstag wünschen wir unserem ehemaligen Innenverteidiger Valérien #Ismaël! 🎁#FCBayern #MiaSanMia @valerien_ismael pic.twitter.com/GXD0X5rnWJ— FC Bayern München (@FCBayern) September 28, 2022