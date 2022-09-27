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Dele Alli Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor! Chelsea ve Arsenal gibi...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, milli ara sonrası oynayacakları Fenerbahçe derbisine hazırlanırken, gözler Dele Alli'ye çevrildi. İngiliz yıldızın Fenerbahçe derbisinde 11'de olması bekleniyor. Öte yandan Dele Alli'nin, İngiltere'de olduğu gibi derbilerde öne çıkacağı ifade ediliyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 13:05
Dele Alli Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor! Chelsea ve Arsenal gibi...

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmeyi planlıyor.

Dele Alli Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor! Chelsea ve Arsenal gibi...

Siyah-Beyazlılar, kritik maçta yıldız oyuncularına güveniyor.

Dele Alli Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor! Chelsea ve Arsenal gibi...

Teknik direktör Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisinde Josef, Gedson, Dele Alli, Muleka, Weghorst gibi yıldızlardan çok şey bekliyor.

Dele Alli Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor! Chelsea ve Arsenal gibi...

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, sakatlığı son eren Dele Alli'ye derbide özel sorumluluklar verecek.

Dele Alli Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor! Chelsea ve Arsenal gibi...

Takvim'in haberine göre, İngiliz yıldızın sakatlığını tamamen atlattı.

Dele Alli Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor! Chelsea ve Arsenal gibi...

Alli'nin, Pazar günü sahada olacağı öğrenildi.

Dele Alli Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor! Chelsea ve Arsenal gibi...

İngiliz 10 numara, Tottenham kariyerinde derbilerde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor.

Dele Alli Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor! Chelsea ve Arsenal gibi...

Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Everton'dan transfer ettiği Dele Alli, Tottenham'da forma giydiği dönemde Londra derbilerinde etkili bir performans sergiledi...

Dele Alli Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor! Chelsea ve Arsenal gibi...

Siyah-Beyazlılar'ın yıldız 10 numarası, Tottenham formasıyla Londra derbilerinde Chelsea ve Arsenal'e karşı 12'şer kez görev aldı.

Dele Alli Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor! Chelsea ve Arsenal gibi...

Dele Alli, Chelsea maçlarında 12 maçta 6 gol ve 2 asist üretti.

Dele Alli Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor! Chelsea ve Arsenal gibi...

İngiliz yıldız, Arsenal'e karşı ise 12 karşılaşmada 2 gol ve 2 asiste imza attı.

Dele Alli Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor! Chelsea ve Arsenal gibi...

Toplamda ise 24 maçta 8 gol ve 4 asist yaptı.

Dele Alli Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor! Chelsea ve Arsenal gibi...

Derbileri seven Dele Alli'nin Fenerbahçe maçında da daha fazla sorumluluk alması ve ön plana çıkması bekleniyor.

Dele Alli Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor! Chelsea ve Arsenal gibi...

Uyluk sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında görev yapamayan İngiliz yıldız Süper Lig'de görev aldığı 182 dakikada 1 gol attı.

Dele Alli Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor! Chelsea ve Arsenal gibi...

Beşiktaş, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 mağlup ederken Siyah-Beyazlılar'ın ikinci golü Dele Alli'den gelmişti.

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