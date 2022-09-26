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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Fenerbahçe maçı sonrası...

Süper Lig'e verilen milli ara sonrası Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, önemli gelişmeler yaşanıyor. Daha önce 2 lig maçında kendisine forma verilmeyen Ersin Destanoğlu'nun, Beşiktaş ile sözleşme yenilemek istediği, ücretini düşük bulduğu ve mutsuz olduğu biliniyordu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi duruma el koydu ve Ersin'e müjdeyi verdi. Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaş'ta, Ersin Destanoğlu'na dair önemli bir gelişme yaşanması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:09
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Fenerbahçe maçı sonrası...

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizi tatlıya bağlanıyor.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Fenerbahçe maçı sonrası...

Siyah beyazlıların genç eldiveni, daha önce oynanan 2 lig maçında forma giymemişti.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Fenerbahçe maçı sonrası...

Beşiktaş, milli ara öncesi oynadığı İstanbulspor müsabakasından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Fenerbahçe maçı sonrası...

İstanbulspor maçı sonrası Beşiktaş camiasında Ersin Destanoğlu'na dair eleştiriler hakimdi.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Fenerbahçe maçı sonrası...

Ersin, taraftarlar tarafından yoğun tepkiye maruz kalmıştı.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Fenerbahçe maçı sonrası...

Siyah beyazlılarda mutsuz olduğu bilinen Ersin'e dair yeni gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Fenerbahçe maçı sonrası...

Takvim'in haberine göre Ersin Destanoğlu için Ahmet Nur Çebi devreye girdi.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Fenerbahçe maçı sonrası...

Çebi'nin, mutsuz olduğu bilinen Ersin ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Fenerbahçe maçı sonrası...

Bu görüşmenin olumlu geçtiği ve Çebi'nin, Ersin ile prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Fenerbahçe maçı sonrası...

FENERBAHÇE MAÇI SONRASI İMZA
Başkan Çebi'nin Ersin'den sözleşme şartlarını düşünmemesini söylediği kaydedildi.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Fenerbahçe maçı sonrası...

Siyah beyazlı kulübün başkanının verdiği mesajda, sadece derbi maça konsantre olmasını istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Fenerbahçe maçı sonrası...

Bu arada gelen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi derbi sonrasında Ersin ile masaya oturacak.

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