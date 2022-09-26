Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kararı! Fenerbahçe maçı sonrası...

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizi tatlıya bağlanıyor.
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu krizi tatlıya bağlanıyor.
Siyah beyazlıların genç eldiveni, daha önce oynanan 2 lig maçında forma giymemişti.
Beşiktaş, milli ara öncesi oynadığı İstanbulspor müsabakasından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
İstanbulspor maçı sonrası Beşiktaş camiasında Ersin Destanoğlu'na dair eleştiriler hakimdi.
Ersin, taraftarlar tarafından yoğun tepkiye maruz kalmıştı.
Siyah beyazlılarda mutsuz olduğu bilinen Ersin'e dair yeni gelişmeler yaşanıyor.
Takvim'in haberine göre Ersin Destanoğlu için Ahmet Nur Çebi devreye girdi.
Çebi'nin, mutsuz olduğu bilinen Ersin ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
Bu görüşmenin olumlu geçtiği ve Çebi'nin, Ersin ile prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi.
FENERBAHÇE MAÇI SONRASI İMZA
Başkan Çebi'nin Ersin'den sözleşme şartlarını düşünmemesini söylediği kaydedildi.
Siyah beyazlı kulübün başkanının verdiği mesajda, sadece derbi maça konsantre olmasını istediği öğrenildi.
Bu arada gelen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi derbi sonrasında Ersin ile masaya oturacak.
Siyah beyazlılar, 3 yıllık sözleşmenin şartları yeniden masaya yatırılacak.
Beşiktaş yönetimi ile Ersin, anlaşmaya eskisine nazaran çok daha yakın.
Öte yandan bazı pürüzlerin giderildiği de gelen haberler arasında.