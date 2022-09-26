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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'dan haber var! Fenerbahçe maçında...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal belirsizliği sürüyor. Sakatlığı sebebiyle sahalardan 2 aydır uzak olan Cezayirli yıldızın derbiye yetişip yetişmeyeceği merak edilirken, Ghezzal için kritik tarih belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:25
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'dan haber var! Fenerbahçe maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'dan haber var! Fenerbahçe maçında...

2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'dan haber var! Fenerbahçe maçında...

Milli ara öncesi çıktığı son lig maçında İstanbulspor ile berabere kalarak deplasmanda 2 puan bırakan siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'dan haber var! Fenerbahçe maçında...

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kara Kartal'da en çok merak edilen konulardan biri Rachid Ghezzal'ın durumu oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'dan haber var! Fenerbahçe maçında...

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ghezzal'ın Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için büyük çaba harcanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'dan haber var! Fenerbahçe maçında...

Son olarak Alanyaspor deplasmanında forma giyen ve son 5 maçı kaçıran Cezayirli yıldıza ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle yoğun tedavi uygulanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'dan haber var! Fenerbahçe maçında...

KRİTİK GÜN SALI

Milliyet'in haberine göre; Ghezzal'ın 27 Eylül Salı akşamı yapılacak antrenmanda takımdan ayrı koşulara başlaması planlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'dan haber var! Fenerbahçe maçında...

Siyah-beyazlı futbolcu koşular ve sıçramalar sırasında problem yaşamazsa kademeli olarak takımla çalışmalara başlayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'dan haber var! Fenerbahçe maçında...

Ağrılarının sürmesi halinde yetenekli oyuncu için acele edilmeyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'dan haber var! Fenerbahçe maçında...

Ghezzal'ın durumu cumartesi günü netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'dan haber var! Fenerbahçe maçında...

DELE ALLI İYİLEŞTİ

Sakatlığını tamamen atlatan Dele Alli ise Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alabilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'dan haber var! Fenerbahçe maçında...

İngiliz yıldız sakatlığı yüzünden Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'a karşı görev yapamamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'dan haber var! Fenerbahçe maçında...

REDMOND'DAN HABER VAR

Sol el tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Nathan Redmond ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'dan haber var! Fenerbahçe maçında...

İlk etapta sahalardan 3 haftalık bir süreçte uzak kalması beklenen Redmond'dan iyi haber geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'dan haber var! Fenerbahçe maçında...

Kulüp doktorlarının son raporuna göre Redmond'un eline yapılan operasyonun beklenenden daha iyi geçtiği öğrenildi.

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