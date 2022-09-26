BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'dan haber var! Fenerbahçe maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanan mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Milli ara öncesi çıktığı son lig maçında İstanbulspor ile berabere kalarak deplasmanda 2 puan bırakan siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kara Kartal'da en çok merak edilen konulardan biri Rachid Ghezzal'ın durumu oldu.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ghezzal'ın Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için büyük çaba harcanıyor.
Son olarak Alanyaspor deplasmanında forma giyen ve son 5 maçı kaçıran Cezayirli yıldıza ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle yoğun tedavi uygulanıyor.
KRİTİK GÜN SALI
Milliyet'in haberine göre; Ghezzal'ın 27 Eylül Salı akşamı yapılacak antrenmanda takımdan ayrı koşulara başlaması planlanıyor.
Siyah-beyazlı futbolcu koşular ve sıçramalar sırasında problem yaşamazsa kademeli olarak takımla çalışmalara başlayacak.
Ağrılarının sürmesi halinde yetenekli oyuncu için acele edilmeyecek.
Ghezzal'ın durumu cumartesi günü netlik kazanacak.
DELE ALLI İYİLEŞTİ
Sakatlığını tamamen atlatan Dele Alli ise Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alabilecek.
İngiliz yıldız sakatlığı yüzünden Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'a karşı görev yapamamıştı.
REDMOND'DAN HABER VAR
Sol el tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Nathan Redmond ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı.
İlk etapta sahalardan 3 haftalık bir süreçte uzak kalması beklenen Redmond'dan iyi haber geldi.
Kulüp doktorlarının son raporuna göre Redmond'un eline yapılan operasyonun beklenenden daha iyi geçtiği öğrenildi.
ÖZEL BANDAJLA OYNAYABİLİR
Deneyimli oyuncunun Fenerbahçe derbisinde görev verilmesi halinde özel bandajla oynayabilecek durumda olduğu kaydedildi.