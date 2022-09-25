Valerien Ismael'den sağlık ekibine net Ghezzal mesajı!

Beşiktaş'ta gözler, Fenerbahçe derbisine çevrilirken, teknik direktör Valerien İsmeal sakatlığı süren Ghezzal'ın hazır olması için sağlık ekibine "Ne gerekiyorsa yapın" talimatını verdi.



Sağ ayağının altındaki sakatlığı sebebiyle Alanya maçından bu yana forma giyemeyen Cezayirli oyuncunun hafta başından itibaren takıma katılması için seferberlik ilan edildi.



Rachid Ghezzal da milli aradan sonraki Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyor.



Siyah-beyazlıların saha içindeki liderlerinden biri olan Ghezzal, Fransız teknik adam Valerien Ismael'in kozu olacak.



Geldiği günden bu yana Süper Lig'de bugüne kadar 4 kez Fenerbahçe derbisi oynayan Cezayirli yıldız, sarı-lacivertlilere karşı ya gol atıyor ya da asist yapıyor.