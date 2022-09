Dele Alli: Gerekeni yaparım

Beşiktaş'ın Everton'dan kiralık olarak aldığı Dele Alli, Ümraniye'deki basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a şampiyon olmak için geldiğini belirten İngiliz oyuncu, "Buraya geldiğimden beri taraftarların, futbola ilgi duyan herkesin gösterdiği destek ve ilgi beni buranın bir parçası hissettiriyor. Hiç negatif durumla karşılaşmadım. Buraya bir şeyler kazanmak ve şampiyon olmak için geldim. Şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağımın sözünü verebilirim" şeklinde konuştu.



"PERFORMANSIMLA ŞAŞIRTACAĞIM"

İngiliz oyuncu şöyle devam etti: "Türkiye'ye indiğim andan itibaren müthiş duygular içinde oldum, çok fazla sevgi hissettim. En büyük amacım bu sevgiye karşılık verip taraftarlarımızı mutlu etmek, eğlendirmek ve performansımı korkusuzca sahada göstermek. İnsanları performansımla şaşırtmak da diyebilirim. Kendimi özgürce ifade edebileceğim bir futbol ortamı olduğunu hissediyorum. Beni zorlayan durumlardan çok şey öğrendim."



"MİLLİ TAKIM'A DÖNMEK İSTİYORUM"

İngiltere Milli Takımı'na geri dönmek istediğini belirten Alli, "Milli takımda her oyuncu oynamak ister, her oyuncunun hayalidir. Kesinlikle dönmek istiyorum. Milli takımdan uzak olduğum için üzgünüm. Burada iyi performans gösterip milli takıma dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE MAÇININ PARÇASI OLACAĞIM"

Premier Lig'de birçok derbi oynamış olmasına rağmen F.Bahçe maçının kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Dele Alli, "Gittiğim yerlerde herkes bu maçı soruyor. İnsanlar için bunun ne kadar önemli olduğunu fark ediyorum. Bu derbinin parçası olmak çok heyecanlı hissettiriyor. Beklemediğim bir sakatlık yaşadım ama şu anda gayet iyi hissediyorum" dedi.



JOSEF'İN YAPTIĞI KESİNLİKLE DOĞRU

Ankaragücü maçında yaşanan olaylarla ilgili konuşan Dele Alli, "Yaşananlar normal değildi. Josef'in yerinde olsam ben de aynısını yapardım. Takım arkadaşlarımızı korumak zorundayız. Futbolcuların güvenli bir ortamda oynaması lazım. Olay esnasında görmedim ama sonra gördüğümde çok şaşırdım. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım" diye konuştu.