Beşiktaşlı Weghorst'un performansı İngiliz taraftarları çıldırttı! Halil Dervişoğlu...

Wout Weghorst konusu Burnley'de büyük bir krize neden oldu.
Wout Weghorst konusu Burnley'de büyük bir krize neden oldu.
İngiliz ekibinin 5 ay önce 17,5 milyon euro ödediği Hollandalı golcüyü Beşiktaş'a 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralaması şaşkınlık yaratmıştı.
Bunun yanı sıra Wout Weghorst'un Beşiktaş kariyerine sükseli bir giriş yapması isyan ateşini iyice alevlendirdi.
WOUT WEGHORST TEPKİLERİ YENİDEN ALEVLENDİ
Championship'te lige iyi bir başlangıç yapan ve Burnley'in hedefinin Premier Lig olduğu bilniyor.
Ancak Burnley'de Wout Weghorst krizi yaşanıyor.
Oyuncunun Beşiktaş'a gönderilmesinin yankıları sürüyor.
Wout Weghorst'un performansı tepkileri yeniden ayyuka çıkardı.
HALİL DERVİŞOĞLU İLE İKİNCİ ŞOK
Burnley, Wout Weghorst'un yerine eski Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'nu transfer etmişti.
Hollandalı golcünün şokunu atlatamayan İngiliz ekibinin taraftarları, Halil Dervişoğlu'yla bir darbe daha yemişti.
Akşam'ın haberine göre, Milli futbolcumuz henüz gol veya asist katkısı yapamadı.
Wout Weghorst'un Siyah-Beyazlılarda rüya gibi bir başlangıç yapması tepkilerin dozunu iyice artırdı.
BURNLEY TARAFTARI YAPILAN HAMLELERİ 'ANLAMSIZ' BULDU
Burnley taraftarı sosyal medyada kulüp yönetimine ateş püskürdü.
İleri uçta yapılan 'anlamsız' hamlelerin sezon içinde takımı zor durumda bırakabileceği vurgulandı.
WOUT WEGHORST'TAN 7 MAÇTA 7 GOLE KATKI
Wout Weghorst Beşiktaş ile Süper Lig'de 7 maça çıkarken 3 gol, 4 asistlik katkı verdi.
Halil Dervişoğlu ise Burnley'de 1 maça çıkıp sadece 2 dakika görev alabildi.