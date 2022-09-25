Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı Weghorst'un performansı İngiliz taraftarları çıldırttı! Halil Dervişoğlu...

Beşiktaşlı Weghorst'un performansı İngiliz taraftarları çıldırttı! Halil Dervişoğlu...

Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Hollandalı golcü Wout Weghorst'un ayrılığı, Burnley camiasında isyan çıkardı. Beşiktaş formasıyla gol yollarında önemli katkı sağlayan Weghorst'un yerine İngiliz ekibi, Halil Dervişoğlu'nu almıştı. Burnley taraftarı, Halil performansına ateş püskürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 12:55
Beşiktaşlı Weghorst'un performansı İngiliz taraftarları çıldırttı! Halil Dervişoğlu...

Wout Weghorst konusu Burnley'de büyük bir krize neden oldu.

Beşiktaşlı Weghorst'un performansı İngiliz taraftarları çıldırttı! Halil Dervişoğlu...

İngiliz ekibinin 5 ay önce 17,5 milyon euro ödediği Hollandalı golcüyü Beşiktaş'a 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralaması şaşkınlık yaratmıştı.

Beşiktaşlı Weghorst'un performansı İngiliz taraftarları çıldırttı! Halil Dervişoğlu...

Bunun yanı sıra Wout Weghorst'un Beşiktaş kariyerine sükseli bir giriş yapması isyan ateşini iyice alevlendirdi.

Beşiktaşlı Weghorst'un performansı İngiliz taraftarları çıldırttı! Halil Dervişoğlu...

WOUT WEGHORST TEPKİLERİ YENİDEN ALEVLENDİ
Championship'te lige iyi bir başlangıç yapan ve Burnley'in hedefinin Premier Lig olduğu bilniyor.

Beşiktaşlı Weghorst'un performansı İngiliz taraftarları çıldırttı! Halil Dervişoğlu...

Ancak Burnley'de Wout Weghorst krizi yaşanıyor.

Beşiktaşlı Weghorst'un performansı İngiliz taraftarları çıldırttı! Halil Dervişoğlu...

Oyuncunun Beşiktaş'a gönderilmesinin yankıları sürüyor.

Beşiktaşlı Weghorst'un performansı İngiliz taraftarları çıldırttı! Halil Dervişoğlu...

Akşam'ın haberine göre, Milli futbolcumuz henüz gol veya asist katkısı yapamadı.

Beşiktaşlı Weghorst'un performansı İngiliz taraftarları çıldırttı! Halil Dervişoğlu...

Wout Weghorst'un Siyah-Beyazlılarda rüya gibi bir başlangıç yapması tepkilerin dozunu iyice artırdı.

Beşiktaşlı Weghorst'un performansı İngiliz taraftarları çıldırttı! Halil Dervişoğlu...

BURNLEY TARAFTARI YAPILAN HAMLELERİ 'ANLAMSIZ' BULDU
Burnley taraftarı sosyal medyada kulüp yönetimine ateş püskürdü.

Beşiktaşlı Weghorst'un performansı İngiliz taraftarları çıldırttı! Halil Dervişoğlu...

İleri uçta yapılan 'anlamsız' hamlelerin sezon içinde takımı zor durumda bırakabileceği vurgulandı.

Beşiktaşlı Weghorst'un performansı İngiliz taraftarları çıldırttı! Halil Dervişoğlu...

WOUT WEGHORST'TAN 7 MAÇTA 7 GOLE KATKI
Wout Weghorst Beşiktaş ile Süper Lig'de 7 maça çıkarken 3 gol, 4 asistlik katkı verdi.

Beşiktaşlı Weghorst'un performansı İngiliz taraftarları çıldırttı! Halil Dervişoğlu...

Halil Dervişoğlu ise Burnley'de 1 maça çıkıp sadece 2 dakika görev alabildi.

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