Arthur Masuaku'ya Beşiktaş sürprizi!

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden Arthur Masuaku, Demokratik Kongo Milli Takım kampına gitmişti. Masuaku'dan dikkati çeken bir paylaşım geldi.



MASUAKU'DAN LAVAŞLI PAYLAŞIM



Siyah-beyazlıların sol beki, yemek yediği bir alandan paylaşım yaptı. Masuaku'ya hizmet veren bir şef, lavaş ekmeğinin üzerine Beşiktaş yazarak Masuaku'ya getirdi. Masuaku ise bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.



BEŞİKTAŞ'TA 2 ASİST YAPTI



Arthur Masuaku bu sezon Beşiktaş'ta 7 maçta 602 dakika süre aldı ve 2 asist üretti. Futbolcu sosyal medyadan Beşiktaş taraftarlarının sık sık desteklediği isimlerin başında geliyor.