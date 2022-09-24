Redmond ameliyat oldu

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Redmond şoku... El tarak kemiğinde kırık saptanan siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Nathan Redmond'un ameliyat olduğu açıklandı. Kulübün resmi sitesinden yapılan bildirimde, "Bugünkü (dün) idmanda gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond'un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır." denildi. 28 yaşındaki İngiliz oyuncuya, hastanede gerçekleştirilen operasyonda osteosentez uygulandığı aktarıldı. Futbolcunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı ifade edildi.

İYİ BİR TAKIM OYUNCUSU

Kazancı, dün bir operasyon geçiren Redmond ile ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı: "Redmond ile özel bir anlaşma yaptık, 1 yıllık anlaştık. Kiralık olması bekleniyordu, 1 yıllık sözleşmesi vardı. Kulübüyle sözleşmesini feshetti. Her iki taraf da mutlu olursa, sözleşme devam eder. Görünen şeyler hoş. Karakter anlamında da biliyorduk, gelince emin olduk. İyi bir takım oyuncusu. Çok başarılı olur ve bizimle uzun yıllar devam eder.



OSTEOSENTEZ: Kırık kemik uçlarının metalik, sentetik veya organik araçlarla, değişik yöntemlere göre birleştirilip tespit edilerek kemik bütünlüğünün sağlanmasına yönelik yapılan ameliyat.