Ismael ile şampiyonuz

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, dün sabah Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çok önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir kadro kurduklarını ifade eden Kazancı, "12 oyuncu geldi. Maçların içinde bazı bölümlerde oyunun kontrolünü kaybetmek, istenildiği gibi oynayamamak olağan şeyler. Hoca yoğun baskıyla oynamaya çalışan bir takım haline getirmeye çalışıyor. Birbirini tamamlayan, alternatifli bir kadromuz var. Valerien İsmael önderliğinde şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyoruz. Başkanımızın 'Şampiyon olacağız ve Ismael'le kazanacağız' şeklinde bir açıklaması var. Onun sözlerine itibar edelim" yorumunu yaptı.



EN BÜYÜK EKSİK RİTİM VE TEMPO

Kazancı konuşmasına şöyle devam etti: "Ligin 7. haftası geride kalırken 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetimiz var. Liderin 2 puan gerisindeyiz. Memnun olmadığımız son maçı kazansak milli araya lider girecektik. Yoğun fikstür döneminde çok çalışarak hepimizin hayali şampiyonluğa kavuşuyor olacağız. Ligimizdeki en büyük eksik ritim ve tempo. Bunu geri kazandırmaya çalışıyoruz. Oynadığımız maçların belirli kısımlarında bu tempoyu gösteriyoruz, rakipleri zor duruma düşürüyoruz. Valerien Ismael ile şampiyonluğu kazanacağımıza inanıyoruz. Sezon sonunda aklımızdaki tek soru şampiyonluğu nasıl kutlayacağımız olacak."



REDMOND DEVAM EDER

Yeni transferimiz Redmond ile özel bir anlaşma yaptık, detayları şöyle: 1 yıllık bir anlaşma yaptık. Kiralık olması bekleniyordu, 1 yıllık sözleşmesi vardı; biz de 1 yıllık anlaşma yaptık Redmond ile. Kulübüyle sözleşmesini feshetti. Her iki taraf da mutlu olursa, sözleşme devam eder. Görünen şeyler hoş. Karakter anlamında da biliyorduk, gelince emin olduk. İyi bir takım oyuncusu. Çok başarılı olur ve bizimle uzun yıllar devam eder. Melese Dele Alli konusu var. İlk transfer listemizde değildi ama fırsat transferi oldu. Alınabilir görmüyorduk o dönemde. Fakat sonrasındaki gelişmeler olumlu ilerledi ve renklerimize kattık.



İSAK HEİN HALA AKLIMIZDA

Transfer döneminde istediklerimizin neredeyse hepsini yaptık. Hiç isim üzerinden gitmedik. Baktığımız oyunculara odaklandığımızda kriter anlamında birbirlerine benzeyen oyuncular üzerine hep gittik. Birinci ya da ikinci tercihlerimizi hep aldık. Aklımızda kalan oyunculardan İsak Hien var. Onu da kadromuzsa katmayı çok istedik ama Verona'ya gitti. Onu alırken de yabancı sınırı bir sorundu. Alınca, hocanın işi zorlaşacaktı. İnandığımız Isak Hien, ilerleyen zamanlarda adından söz ettirecek. Evet, aklımda kaldı ancak genel anlamda planlamamızı harfiyen yerine getirdik diyebilirim.