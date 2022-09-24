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Ersin'i bırakmayacağız

Kazancı: Ersin Destanoğlu son derece karakterli biri, bu camianın evladı. Buraya hayatını adamış biri. Kaleci yeteneğini tartışmıyorum bile. Kontratı da uzayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Ersin'i bırakmayacağız

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansının düşüklüğü nedeniyle yapılan eleştirilere katılmadığını ifade etti. Kazancı, "Ersin Destanoğlu son derece karakterli biri, bu camianın evladı. Kontratı bitip de bedava gidecek oyuncu değil. Kaleci yeteneğini tartışmıyorum bile. Ersin şampiyon olmuş, 3 kupa kazanmış ve her kupaya katkı vermiş kaleci. O günlere geri dönecek. Kontratı konusunda en ufak sorun yok, kontratı uzayacak. Herhangi bir şekilde kontratı bitip ayrılması söz konusu değil. Yeri gelir, zamanı gelir, kendisinin ve bizim uygun gördüğümüz teklif gelirse oturur konuşuruz, o ayrı" diye konuştu.


EN ŞANSLI TAKIMIZ
Mert Günok, defalarca milli takımda forma giymiş, tecrübeli, harika bir kaleci. Önemli bir sakatlık yaşadı, ancak onu da atlattı. Artık takımla beraber antrenman yapıyor. Her geçen gün daha da hazır oluyor. Kaleci konusunda sorunumuz yok. Kontrat konusunda da zaten yok. En yakın zamanda 3'ünün de performansı yukarı çıkacak. Kaleci konusunda en şanslı takımız.

3 KALECİMİZDE İYİ
Kaleci konusunda genel algı, kötü bir dönemde olduğumuz. Matematik bunu söylüyor. 15 şutun 10'u gol oldu. Bu istatistik biraz yüksek. Ama 3 tane çok önemli ve güvendiğimiz kalecimiz var bizim. Emre Bilgin, son dönemlerin en flaş oyuncularından bir tanesi. 2 maçta istatistiksel olarak kötü görünse de çok yetenekli, milli takımlara giden, güven veren müthiş bir oyuncu.

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