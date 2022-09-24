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Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri Valencia'nın transfer gündeminde!

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ta forma giyen başarılı kaleci Fabri için İspanyol basınında önemli bir gelişme gündeme geldi. Buna göre Fabri, İspanya La Liga ekibi Valencia'nın transfer listesine girdi. Fabri, Beşiktaş ile şampiyonluk da yaşamıştı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 14:21 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 14:41
Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri Valencia'nın transfer gündeminde!

İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'da kaleci transferi için arayışlar devam ederken, gündeme gelen isimlerden biri de Fabri oldu. Beşiktaş'ın eski file bekçisi ile Valencia sözleşme imzalamak istiyor.

FABRI, VALENCIA'NIN LİSTESİNDE

İspanyol basınında yer alan habere göre; Fabri'nin dışında Javi Jimenez'in de listede yer aldığı ve görüşmeler olduğu belirtildi. Milli arada deneme antrenmanlarına çıkan Iago Herrerin için ise sözleşme kararı çıkmadı.

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Fabri, siyah-beyazlılarda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bonservisi elinde olması sebebiyle Fabri'nin cazip isimlerden biri olduğu ifade edildi. 34 yaşındaki kaleci Beşiktaş sonrası Fulham ve Mallorca takımlarında oynadı.

VALENCIA'NIN LİGDEKİ DURUMU

Valencia, La Liga'da 6 haftada 9 puan toplayabildi. Kale mevkisine eleştiriler devam ederken Valencia La Liga'da 9. sırada yer alıyor.

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