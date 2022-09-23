Redmond: Mayısta görüşürüz

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Nathan Redmond, iddialı açıklamalarda bulundu. Ligde son 2 haftanın sonuçlarının ardından yapılan eleştiriler ile ilgili konuşan İngiliz futbolcu, "Şu anda 2 puan gerideyiz. Hayat da böyle, futbola benzer. Bazen mutsuz, bazen mutlu uyanırsınız ama yataktan kalkıp güne başlamak zorundasınız. Sezon mayısa kadar devam ediyor. Maç kazanılır ve kaybedilir ama önemli olan mücadeleye devam etmek. Lig bittiğinde nerede olacağınız önemli" dedi ve şöyle devam etti:

İNANILMAZ DESTEK VAR

"Lig devam eden bir süreç, kötü bir durumda değiliz puan olarak. Şu ana kadar tecrübeme göre taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bu iniş çıkışlarda taraftarın desteği çok önemli. Türkiye'ye geldiğimden beri hissettiğim en önemli şey taraftarının bitmek bilmeyen sevgisi ve desteği. İki maç boyunca istediğimiz sonuçları alamasak da taraftarın gösterdiği sevgi ve destek inanılmazdı. Önümüzde bir haftanın üzerinde bir süre var derbi için. Onlar için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

RAKİPLERİMİZ OYUNU YAVAŞLATIYOR

İngiltere'de oyuncu bazen hakemi aldatmaya yönelik fauller almaya çalışıyorlar ama hakemler buna inanmadıkları için oyun devam ediyor. Türkiye'de bazen kolay fauller veriliyor. Bu da oyunun akışını zedeliyor ama biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Rakiplerimiz de bizden puan almak için oyunu yavaşlatmaya, baskımızı hafifletmek için bir takım durumlara girebiliyorlar. Bununla da mücadele etmemiz gerekiyor.

İKİ KANATTA DA İYİ OYNARIM

Birmingham'daki teknik direktörüm beni farklı pozisyonlarda oynatmıştı. 8, 9 ve 10 numara yeri geldi kanat bek gibi pozisyonlarda oynadım. Bunun bana getirisi genç bir oyuncu olarak A takımda oynamam için bonus oyuncu özelliklerine sahip olmamdı. Oyunu anlamak için farklı pozisyonlarda görev almamın önemini söylemişti. Bunların bana getirisi çok oldu.

BECKHAM 'KEYİF AL' DEDİ

David Beckham İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de futbol oynadı. Kariyerinin en güzel zamanlarının İngiltere dışında olduğu zamanları söyledi. Burası ile ilgili tavsiye olarak da Vodafone Park'ın çok farklı bir atmosfere sahip olduğu için burayı iyi değerlendirmem gerektiğini, buradan keyif almam gerektiğini söyledi.

SAYISIZ TEKLİF ALDIM AMA...

Konfor alanımdan çıkarak farklı bir yere gelme kararı kolay değil. Bana gelen her teklifi anlatsam buradaki toplantı bitmez. Hoca ile videolu görüşmeler yaptım. İsmael'in projelerini dinledikten sonra gelme isteğim çok arttı. Hocayla ve Dele Alli'yle konuştuktan, buranın da bana ilgisi de hoşuma gittikten sonra yeni bir maceraya atılmaya karar verdim.