Haberler Beşiktaş Kartal’a iki müjde

Kartal’a iki müjde

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir idmanlara katılamayan Dele Alli takımla çalışmalara başladı. Öte yandan Rachid Ghezzal'in durumu da belli oldu. Alanyaspor maçından beri oynamayan Cezayirli yıldızın da Dele Alli gibi derbiye yetişeceği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
Kartal’a iki müjde
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir idmanlara katılamayan Dele Alli takımla çalışmalara başladı. Öte yandan Rachid Ghezzal'in durumu da belli oldu. Alanyaspor maçından beri oynamayan Cezayirli yıldızın da Dele Alli gibi derbiye yetişeceği öğrenildi.
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