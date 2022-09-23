Kartal’a iki müjde

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir idmanlara katılamayan Dele Alli takımla çalışmalara başladı. Öte yandan Rachid Ghezzal'in durumu da belli oldu. Alanyaspor maçından beri oynamayan Cezayirli yıldızın da Dele Alli gibi derbiye yetişeceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir idmanlara katılamayan Dele Alli takımla çalışmalara başladı. Öte yandan Rachid Ghezzal'in durumu da belli oldu. Alanyaspor maçından beri oynamayan Cezayirli yıldızın da Dele Alli gibi derbiye yetişeceği öğrenildi.