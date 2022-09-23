Ghezzal isyan etti

Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, hakkında çıkan "Sakat değil, Valerien İsmael'i istemediği için idmana çıkmıyor" haberlerine yönelik sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu haberlerin kasıtlı olarak bize zarar vermek için yapıldığını taraftarlarımıza söylemek isterim. Bu büyük kulübe her zamanki gibi yüzde 200'ümü vererek hazırlanıyorum. Teknik heyet ve sağlık ekibiyle (özel teşekkürü hak ediyorlar) bir an önce sahalara dönmem için elimizden geleni yapıyoruz. İyi niyetimden şüphe duyanlar için şunu hatırlatmak isterim ki son oynadığım Alanyaspor maçında sakat olduğum halde oynamak istedim ve bu sebeple maçın devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldım. O günden beri çalışmalarım maksimum şekilde devam ediyor. Tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma desteğim devam ediyor."