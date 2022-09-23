Ersin Destanoğlu Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Ceyun Kazancı resmen açıkladı!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları:

"YOĞUN BİR TRANSFER SEZONU GEÇİRDİK"

"Son derece yoğun bir transfer sezonu geçirdik. Bir planlamamız vardı. Gidecek oyuncular belliydi. Kontratı bitip gidenler ve kontratı devam ettiği halde gidenler oldu. 9 Türk, 9 yabancı oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Kimileri kontratı bitti gitti, kimileri gitmek istedi, kimileri kontratı bitmeden gitmek istedi gitti. 9 yabancı, 9 Türk oyuncu ayrıldı. Toplam maaşları 23.5 milyon euro'ydu. Üzerine vergiler var. Menajerlik komisyonları var. Net 23.5 milyon euro maaş yükü azaldı. Bir takım oyuncular transferler ettik yerlerine. Toplam 7 yabancı, 5 Türk oyuncu aldık. Bunlar A takım transferleri. Bunların yanında altyapıya 2 oyuncu transfer ettik. Toplam 12+2 transfer. 7 yabancı artı 5 Türk oyuncuya 13.5 milyon euro artı vergiler oldu. 23.5 milyon euro giden oyuncuların maaşı, 13.5 milyon euro gelen oyuncuların maaşı."

"BÖYLE BİR YÜKTEN KURTULDUK"

"Geçen seneye göre 10 milyon euro azalma oldu. Geçtiğimiz sezon bazı sıkıntılar vardı. Ekstra oyuncular, fazladan olan ve kullanmamayı tercih ettiğimiz oyuncular vardı. Bizle antrenmana bile çıkmayan oyuncuların toplam maaş yükü 6 milyon 750 bin euro artı vergi yükü vardı. Böyle bir yükten kurtulduk. Mali yapı adına bu önemli bir avantaj oldu. Kullanılmayan oyuncular, bu sezon takım bulamadı. Bir tanesi Fransa 3. Ligi'nde sadece. Teknik anlamda da verilmiş kararın çok da yanlış olmadığını gösteren bir kanıt bu."

"KARAKTER ÇOK ÖNEMLİ"

"Hocamızın geçen sezon mart ayında gelmiş olmasının avantajını kullanarak geçen sezondan itibaren kimlere ihtiyacımız var, bunları detaylı çalıştık. Yaklaşık 1 senedir scout ekibimizle çalışmalarımız var. Teknik ekibimizin, listemizdeki oyuncularla yaptığı görüşmeler var. Bir oyuncu transfer ederken karakterine, aile yapısına, oyun sistemine ne kadar uyum sağlayacağına bakmak kritik. Bu görüşmeleri çok titiz şekilde yaptık. Karakter çok önemli. Bazı oyuncular geçtiğimiz sezonlarda kesinlikle gitmezken, Alex Teixeira kontratı devam etmesine rağmen burada başarısız olmasına rağmen takımdan alacaklarından feragat ederek ayrıldı."

"ERSİN'İN SÖZLEŞMESİNİ UZATACAĞIZ"

"Ersin çok karakterli bir futbolcu. Bu camianın evladı. Buraya hayatını adamış birisi. Kaleci yeteneklerini kesinlikle tartışmıyorum. Ersin, şampiyon olmuş ve kupalar kazanmış bir futbolcu. Kontrat konusunda en ufak sıkıntı yok."



"ŞAMPİYONLUĞA KAVUŞACAĞIZ"

"Scout ekibimizin çok önemli çalışmaları oldu. Scout deyince insanların aklına 19-20 yaşında, belki daha da küçük yaşlarda akademilerden çıkan oyuncuların keşfi geliyor ama scouting esasında sadece bu değil. Takım yapısına en uygun oyuncuları bulmak en doğru şey. Ekibimizle birlikte yoğun çalışma yaptık. Her mevkide birinci ya da ikinci tercihlerimizi aldık. Bunları da ekonomik olarak iyi şekilde yaptık. Hocamız memnun, bizler memnunuz. Değerli taraftarlarımız nezdinde de önemli transfer yaptık. Ligin 7. haftası geride kalırken 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetimiz var. Liderin 2 puan gerisindeyiz. Memnun olmadığımız son maçı kazansak milli araya lider girecektik. Çalışmalar, planladığımız çerçevede devam ediyor. Yoğun fikstür döneminde çok çalışarak hepimizin hayali şampiyonluğa kavuşuyor olacağız."

"BEŞİKTAŞ'TAN OYUNCU OLMAMASI BİZİ ÜZÜYOR"

"Hem bizde, hem taraftarlarımızda, hem Salih'te bir hayal kırıklığı oldu. Bir teknik karardır. Bir şey diyemeyiz. Her teknik heyetin yaklaşımı, parametreleri oluyor. Benim hayal kırıklığım devamında oldu. Boy meselesi var. Sakatlık olduktan sonra milli takıma 2 yeni dahil olunca, hava topu bir kriterdir. Saygı duyuyorum. Merak ettim, hemen baktım. Orta saha oyuncuları içerisinde alınanların kafa topu ortalaması 0.93. Salih'in ise 1.33. Yüzde 50 üzerinde kafa topu kazanma var. Defansif metriklerde ise Salih, orta saha oyuncularının çok üzerinde. Taraflı tarafsız herkes Salih'in formunu övüyor. Biz hak ettiği kanaatindeydik. Teknik heyetin bazı kriterleri vardır. Biz üzüldük. Milli Takım'da Beşiktaş'tan bir oyuncu olmaması bizi üzüyor. Bir komplo aramak istemiyoruz arkasında. 'Beşiktaşlı oyuncu milli takımda oynayamaz, alınmaz' gibi. Bu yaklaşımlara inanmak istemiyoruz. Teknik açıklaması vardır ama rakamlar öyle değil. İnşallah ilerleyen dönemlerde Salih ve diğer oyuncularımız milli takıma alınır. Büyük bir şereftir hem bizim hem oyuncularımız için."



"GHEZZAL'IN SAKATLIKTAN BAŞKA SORUNU YOK"

Ghezzal'ın sakatlıktan başka hiçbir sorunu yok. Sahada yer alamadığı için son derece rahatsız kendisi. Ayak parmağının altındaki kapsülde bir yırtılma var ve zıplarken, koşarken onu çok rahatsız ediyordu. Sakatlığın son aşamasına geldik.

"Ghezzal'ın bu hafta hastanede testleri var. O testler bittikten sonra inşallah her şey yolunda giderse gelecek hafta takımla çalışmalara başlayacak. Beklediğimizden uzun sürdü doğru ama böyle şeyler olabiliyor."



"HAKEM KONUSUNDA ÇİFTE STANDART OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

"Hakem kararları ile ilgili sayın başkanımız ve yöneticilerimiz gereken tepkiyi koydu. Elbette ki rahatsızız. Bir çifte standart olduğunu düşünüyoruz."

"Kuralların herkese eşit şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bazı rakiplere çalınan penaltılar bize çalınmıyor. Bunları bahane olarak kullanıp arkasına sığınmayız ancak bu tarz olaylara göz yumamayız. Yaşananları herkes görüyor. Her maçta bir standart olmalı."



"Alanya maçının nasıl döndüğünü biliyorsunuz. Başakşehir maçında verilmeyen karar. Bazıları penaltı diyor, bazıları değil diyor. Ankaragücü maçında olanları herkes gördü. Bizi çok rahatsız etti."



"Weghorst'un eşi hamile olduğu için sözleşme görüşmelerinden birine doktorumuzu da dahil ettik. Oyuncularımızın sosyal hayatları, çocuklarının okuyacağı okullar bizim için çok önemli. Doğum da bizim doğumumuz, çocukların okulu da bizim okulumuz."



"JOSEF'İN UZUN YILLAR KALMASINI İSTİYORUZ"

"Josef bizim kaptanımız ve bu takımın çok önemli isimlerinden bir tanesi. Daha uzun yıllar burada kalmasını istiyoruz. Kendisinin de bu yönde kararı olacağını düşünüyorum."



"YABANCI KURALININ FAYDASINI BEN BULAMIYORUM"

"Mevcut yabancı kuralının bir faydasını ben bulamıyorum. Bu kuralın Türk futboluna katkı sağladığını düşünmüyorum. İyi olan ve hak eden oyuncu sahada olmalı."



"Josef duygusal bir oyuncu. Sürekli konuşuyoruz. Sezon sonunda ayrılık kararından vazgeçeceğini düşünüyorum. Bu konuyu bir daha konuşmadık ama konuşacağız."



"F.BAHÇE MAÇI ÖLÜM KALIM MAÇI DEĞİL"

"Fenerbahçe maçı ölüm kalım maçı değil. Taraftarın desteği, coşkulu bir oyunla, Fenerbahçe maçını kazanacağımızı düşünüyorum."