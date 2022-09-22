Kartal’da hayat bulur

Ada medyası, Dele Alli'nin siyah-beyazlı ekibe transferinin yıldız oyuncu için büyük şans olduğunu belirterek "Beşiktaş'ta yeniden hayat bulacak" yorumunu yaptı Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği isimlerin başında gelen Dele Alli için İngiliz medyası çarpıcı bir yorumda bulundu. Ada basınında çıkan haberlerde, yıldız futbolcunun Beşiktaş'a gelmesinin kendisi için çok önemli bir viraj olduğu ifade edilirken; "Dele Alli, orada yeniden hayat bulacaktır" yorumu manşetlere taşındı. Genellikle oyuncular için sert eleştirilerin yapıldığı Ada medyasında Dele Alli için şu ifadelere yer verildi: "Dele Alli'nin önünde umut dolu bir yol var. Amacı İngiltere Milli Takımı'na geri dönmek. Teknik direktör Gareth Southgate'in dikkatini çekmesi kolay değil. Bu yüzden ilk hedefi kiralık olarak gittiği Beşiktaş'ta kendini kanıtlayıp Ada'ya geri dönmek olacak. Etkili bir sezon geçirmesi halinde yeniden Premier Lig'de forma da giyebilir. Bu sezon göstereceği performans ona yönelik fikirlerin değişmesine yardımcı olacak. 26 yaşında ve önündeki yıllar, onun en iyi yılları olabilir."