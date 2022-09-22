En iyisi Masuaku

Beşiktaş taraftarından Arthur Masuaku'ya moral... Bu sezon kiralık olarak transfer edilen Masuaku, İstanbulspor maçının ardından takımın gidişatı sebebiyle büyük üzüntü yaşamış ve oyuncunun bu görüntüleri taraftarların gözünden kaçmamıştı. Demokratik Kongo Milli Takımı'na davet alan ve milli takım için bindiği uçaktan bir fotoğraf paylaşan Masuaku'ya taraftarlar destek verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar futbolcuya, 'Sakın moralini bozma', 'Fenerbahçe derbisinde görüşürüz', 'Ligin en iyi sol beki sensin'diyerek destek verdi.