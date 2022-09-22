Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst zirveye çıktı! O istatistik...

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiraladığı Weghorst, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiraladığı Weghorst, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Geride kalan 7 karşılaşmada takımına maksimum katkı veren Weghorst, 3 gol ve 4 asist üreterek 7 gole direkt olarak katkı sağlamayı başardı.
Siyah-Beyazlılar'ın yıldızı attığı gollerin yanı sıra takım savunmasına yaptığı katkıyla da dikkat çekiyor.
Kara Kartal'ın Hollandalı yıldızı, Süper Lig'de ilk 7 haftada ortaya koyduğu performansla 'Uçan Hollandalı' lakabını almak üzere...
Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, takımında maç başına en fazla mesafe kat eden oyuncusu konumunda...
Yıldız oyuncu, 11 bin 349 metre ortalama ile mücadele ediyor.
Ortalamalara bakıldığında bir forvet oyuncu ve uzun boylu olmasına rağmen orta saha oyuncularından bile fazla koştuğu gözüküyor.
Weghorst'u Gedson, Saiss, Salih Uçan ve Rosier takip ediyor.
Takvim'in derlediği habere göre, Kartal'ın yıldızı Weghorst bir başka istatistikte ilk 3 sırada yer alarak şaşırtmaya devam ediyor.
Hollandalı yıldız, Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu sıralamasında ilk 3'te yer alıyor.
57 ikili mücadele kazanan Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey ilk sırada yer alırken onu Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcusu Badou Ndiaye takip ediyor.
Yıldız oyuncu 51 ikili mücadele kazandı.
50 ikili mücadele kazanan Weghorst ise kendisine 3. sırada yer buldu.
Hollandalı golcü, iki istatistikte de başarılı olarak sadece klasik bir santrafor olmadığını kanıtladı.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki golcünün bonservisiyle ilgili durum İngiltere Championship ekibi Burnley'e bağlı.
Weghorst'un Beşiktaş'la yaptığı sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.