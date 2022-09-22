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Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst zirveye çıktı! O istatistik...

Beşikaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların sezon başında kiralık kadrosuna kattığı Wout Weghorst, kısa sürede taraftarın kalbine girmeyi başarmıştı. Hollandalı golcü, sezon başından bu yana yakaladığı istatistiklerde de üstünlüğü ele geçirirken, o alanda zirveye yerleşti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 15:57
Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst zirveye çıktı! O istatistik...

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiraladığı Weghorst, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst zirveye çıktı! O istatistik...

Geride kalan 7 karşılaşmada takımına maksimum katkı veren Weghorst, 3 gol ve 4 asist üreterek 7 gole direkt olarak katkı sağlamayı başardı.

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst zirveye çıktı! O istatistik...

Siyah-Beyazlılar'ın yıldızı attığı gollerin yanı sıra takım savunmasına yaptığı katkıyla da dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst zirveye çıktı! O istatistik...

Kara Kartal'ın Hollandalı yıldızı, Süper Lig'de ilk 7 haftada ortaya koyduğu performansla 'Uçan Hollandalı' lakabını almak üzere...

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst zirveye çıktı! O istatistik...

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, takımında maç başına en fazla mesafe kat eden oyuncusu konumunda...

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst zirveye çıktı! O istatistik...

Yıldız oyuncu, 11 bin 349 metre ortalama ile mücadele ediyor.

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst zirveye çıktı! O istatistik...

Ortalamalara bakıldığında bir forvet oyuncu ve uzun boylu olmasına rağmen orta saha oyuncularından bile fazla koştuğu gözüküyor.

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst zirveye çıktı! O istatistik...

Weghorst'u Gedson, Saiss, Salih Uçan ve Rosier takip ediyor.

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst zirveye çıktı! O istatistik...

Takvim'in derlediği habere göre, Kartal'ın yıldızı Weghorst bir başka istatistikte ilk 3 sırada yer alarak şaşırtmaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst zirveye çıktı! O istatistik...

Hollandalı yıldız, Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu sıralamasında ilk 3'te yer alıyor.

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst zirveye çıktı! O istatistik...

57 ikili mücadele kazanan Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey ilk sırada yer alırken onu Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcusu Badou Ndiaye takip ediyor.

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst zirveye çıktı! O istatistik...

Yıldız oyuncu 51 ikili mücadele kazandı.

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst zirveye çıktı! O istatistik...

50 ikili mücadele kazanan Weghorst ise kendisine 3. sırada yer buldu.

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst zirveye çıktı! O istatistik...

Hollandalı golcü, iki istatistikte de başarılı olarak sadece klasik bir santrafor olmadığını kanıtladı.

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst zirveye çıktı! O istatistik...

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki golcünün bonservisiyle ilgili durum İngiltere Championship ekibi Burnley'e bağlı.

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