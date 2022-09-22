BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

Beşiktaş'ta gözler 2 Ekim'de oynanacak F.Bahçe maçına çevrilirken; Başkan Ahmet Nur Çebi son iki haftada yaşanan puan kayıpları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Valerien İsmael'e sahip çıktı.
Beşiktaş'ta gözler 2 Ekim'de oynanacak F.Bahçe maçına çevrilirken; Başkan Ahmet Nur Çebi son iki haftada yaşanan puan kayıpları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Valerien İsmael'e sahip çıktı.
Başkan Çebi önce takımın saha içindeki lider futbolcularla bir araya geldi, ardından Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile bir görüşme yaptı.
Çebi, nerede hata yapıldığı konusunda bilgiler alırken, karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.
Görüşmenin ardından konuşulanları yönetici arkadaşlarıyla paylaşan Başkan Çebi, "Kötü gidişatın bir sorumlusu olmalı" eleştirilerine, "7 maçta 1 kez kaybettik.
Bu, abartılacak bir durum olmamalı" yanıtını vererek sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.
SADECE SAHA İÇİNE ODAKLAN
Başkan Ahmet Nur Çebi, son olarak da milli ara nedeniyle Almanya'ya giden ve dün İstanbul'a dönen Valerien İsmael'le bir araya geldi.
Fransız teknik adama; kaptanlar, sportif direktör ve yöneticilerinin konuşmalarından bir özet geçen Başkan Çebi şu ifadeleri kullandı:
"Lige iyi başladık ama son iki haftada bir düşüş olduğu da doğru.
Futbolda sadece kazanmak yok elbette. Ancak Beşiktaş çok büyük kulüp ve burada her daim galibiyet istenir, iyi futbol istenir.
Senin de bunu istediğini biliyorum.
Sakın moralini bozma. Eleştiri dünyanın her yerinde var.
Eleştirilere kulaklarını tıka, biz sana sonuna kadar güveniyoruz.
Sadece işine yani saha içerisine odaklan..."
Beşiktaş bu sezon attığı 16 golün 12'sini karşılaşmaların ilk 45 dakikasında kaydetti.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarılarında rakip ağları en çok sarsan ekip oldu.