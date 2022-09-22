Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Önce kaptanlar, ardından yönetici arkadaşlarıyla görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi, Fransız hocaya destek verdi. Çebi, Valerien Ismael ile yaptığı görüşmede, “Eleştirilere kulak tıka, biz sana sonuna kadar güveniyoruz” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

Beşiktaş'ta gözler 2 Ekim'de oynanacak F.Bahçe maçına çevrilirken; Başkan Ahmet Nur Çebi son iki haftada yaşanan puan kayıpları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Valerien İsmael'e sahip çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

Başkan Çebi önce takımın saha içindeki lider futbolcularla bir araya geldi, ardından Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile bir görüşme yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

Çebi, nerede hata yapıldığı konusunda bilgiler alırken, karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

Görüşmenin ardından konuşulanları yönetici arkadaşlarıyla paylaşan Başkan Çebi, "Kötü gidişatın bir sorumlusu olmalı" eleştirilerine, "7 maçta 1 kez kaybettik.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

Bu, abartılacak bir durum olmamalı" yanıtını vererek sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

SADECE SAHA İÇİNE ODAKLAN

Başkan Ahmet Nur Çebi, son olarak da milli ara nedeniyle Almanya'ya giden ve dün İstanbul'a dönen Valerien İsmael'le bir araya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

Fransız teknik adama; kaptanlar, sportif direktör ve yöneticilerinin konuşmalarından bir özet geçen Başkan Çebi şu ifadeleri kullandı:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

"Lige iyi başladık ama son iki haftada bir düşüş olduğu da doğru.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

Futbolda sadece kazanmak yok elbette. Ancak Beşiktaş çok büyük kulüp ve burada her daim galibiyet istenir, iyi futbol istenir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

Senin de bunu istediğini biliyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

Sakın moralini bozma. Eleştiri dünyanın her yerinde var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

Eleştirilere kulaklarını tıka, biz sana sonuna kadar güveniyoruz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

Sadece işine yani saha içerisine odaklan..."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

Beşiktaş bu sezon attığı 16 golün 12'sini karşılaşmaların ilk 45 dakikasında kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ismael'e tam destek! "İnandık sana"

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarılarında rakip ağları en çok sarsan ekip oldu.

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