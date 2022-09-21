Yıldızlar geri dönüyor

Son iki lig maçında sadece 1 puan alabilen Beşiktaş'ta tüm gözler önümüzdeki hafta sonunda oynanacak F.Bahçe derbisine çevrildi. Teknik direktör Valerien İsmael özellikle orta sahadaki yaratıcı oyuncu eksikliğinden şikayetçi olurken, bu bölgede sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Ghezzal ve Dele Alli'nin, 2 Ekim'deki F.Bahçe derbisinde sahada olacakları öğrenildi. Ghezzal'ın yeniden sağ kanattaki yerini alacağı ifade edildi. Dele Alli'nin dönüşüyle birlikte de orta saha kurgusunda değişimin yapılacağı ve İngiliz yıldıza orta alanda Josef de Sozua'nın partnerlik yapacağı öğrenildi.