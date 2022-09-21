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İngilizler yazdı! "Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor"

Transfer döneminde flaş bir şekilde Beşiktaş'a imza atan Dele Alli, yeni evinde kendini bulmak istiyor. İngiliz basını, yıldız futbolcunun geleceğine dair flaş bir makale yayınladı. İşte Dele ile ilgili o yazı ve Beşiktaş detayı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 11:12 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 11:36
İngilizler duyurdu! "Dele Alli'nin Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor"

İşte yayınlanan haberdeki o ifadeler...

İngilizler duyurdu! "Dele Alli'nin Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor"

"DÜNYA KUPASI'NDAN UZAKTA!"

"Dele Alli, eskiden milli takımın parçasıydı ancak şu anda çok uzakta.

İngilizler duyurdu! "Dele Alli'nin Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor"

Yıldız futbolcu, 2022 Katar Dünya Kupası'nda milli takımda olmayacak.

İngilizler duyurdu! "Dele Alli'nin Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor"

Dele Alli, 2019 yılından beri milli takım yüzü göremiyor.

İngilizler duyurdu! "Dele Alli'nin Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor"

Performansıyla Tottenham'ın sabrını tüketen Dele, Everton'a transfer oldu ancak burada 6 ay kalabildi."

İngilizler duyurdu! "Dele Alli'nin Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor"

"İŞLER YOLUNDA GİDİYOR"

"Frank Lampard, Dele'yi kadrosunda düşünmedi ve Beşiktaş'a gönderdi.

İngilizler duyurdu! "Dele Alli'nin Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor"

İşler İstanbul'da iyi başladı. Dele, 1 yılı aşkın süredir ilk golünü Ankaragücü'ne karşı kaydetti.

İngilizler duyurdu! "Dele Alli'nin Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor"

Dele'nin yakın arkadaşı Eric Dier, yıldız ismin kendini bulacağına inanıyor."

İngilizler duyurdu! "Dele Alli'nin Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor"

"ZİRVEYE DÖNEBİLİR Mİ?"

"Dele Alli'nin kariyerinde uzun bir yolu var ancak ilk hedef milli takıma geri dönmek.

İngilizler duyurdu! "Dele Alli'nin Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor"

Ama Türkiye'de oynarken Southgate'in dikkatini çekebilmek oldukça zor. Bu aşamada Beşiktaş'tan ayrılması gerekecek.

İngilizler duyurdu! "Dele Alli'nin Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor"

İstanbul'da geçireceği iyi bir sezon, Dele için yeniden Premier Lig takımlarını harekete geçirebilir.

İngilizler duyurdu! "Dele Alli'nin Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor"

Yıldız isim henüz 26 yaşında ve en iyi dönemleri önümüzdeki yıllar olacak."

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