İngilizler yazdı! "Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor"

Beşiktaş forması giyen Dele Alli, siyah-beyazlılara bu sezon transfer oldu.
İşte yayınlanan haberdeki o ifadeler...
"DÜNYA KUPASI'NDAN UZAKTA!"
"Dele Alli, eskiden milli takımın parçasıydı ancak şu anda çok uzakta.
Yıldız futbolcu, 2022 Katar Dünya Kupası'nda milli takımda olmayacak.
Dele Alli, 2019 yılından beri milli takım yüzü göremiyor.
Performansıyla Tottenham'ın sabrını tüketen Dele, Everton'a transfer oldu ancak burada 6 ay kalabildi."
"İŞLER YOLUNDA GİDİYOR"
"Frank Lampard, Dele'yi kadrosunda düşünmedi ve Beşiktaş'a gönderdi.
İşler İstanbul'da iyi başladı. Dele, 1 yılı aşkın süredir ilk golünü Ankaragücü'ne karşı kaydetti.
Dele'nin yakın arkadaşı Eric Dier, yıldız ismin kendini bulacağına inanıyor."
"ZİRVEYE DÖNEBİLİR Mİ?"
"Dele Alli'nin kariyerinde uzun bir yolu var ancak ilk hedef milli takıma geri dönmek.
Ama Türkiye'de oynarken Southgate'in dikkatini çekebilmek oldukça zor. Bu aşamada Beşiktaş'tan ayrılması gerekecek.
İstanbul'da geçireceği iyi bir sezon, Dele için yeniden Premier Lig takımlarını harekete geçirebilir.
Yıldız isim henüz 26 yaşında ve en iyi dönemleri önümüzdeki yıllar olacak."