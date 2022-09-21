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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 20:47
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından başladı.
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan minyatür kale maçla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 13.30'da yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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