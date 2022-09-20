Ve Ghezzal geri dönüyor

Beşiktaş'a Rachid Ghazzal'dan iyi haber geldi. Alanyaspor maçında sakatlanan Cezayirli oyuncunun ayak tarak kemiği ile parmak bileşkesi eklem kapsülünde kısmi yırtık tespit edilmiş ve o günden bu yana tedavisi devam ediyordu. Ghezzal'ın yokluğunda Karagümrük, Sivas ve A.Gücü maçlarını kazanan siyah-beyazlılar Başakşehir maçının ardından İstanbulspor'a puan kaybetmiş; bunun üzerine de yaratıcı oyuncu eksikliği fazlasıyla dikkat çekmişti. Cezayirli futbolcunun tedavisi büyük oranda tamamlandığı ve bu hafta takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. Milli ara boyunca takımla çalışacak olan Ghezzal'in, sakatlığıyla ilgili herhangi olumsuz bir gelişme yaşanmaması durumunda F.Bahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.