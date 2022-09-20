Haberler Beşiktaş Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar sonrası hedef tahtasına konulan Valerien Ismael, gelecekten ümitli. Fransız teknik adam, yaptığı konuşmada yenilen hatalı gollerin bir daha tekrarlanmayacağını ifade ederken, Fenerbahçe derbisi hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 14:04
Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

Beşiktaş'ta son iki maçta yaşanan puan kayıpları Fenerbahçe derbisi öncesinde umutsuzluğa sebep olmuştu.

Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

Teknik direktör Valerien Ismael ise derbide zaferden emin.

Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

Ailesini ziyaret etmek için Almanya'ya gitmeden önce yönetimle bir araya gelen Fransız teknik adam, gelecek haftalar için çok iddialı konuştu.

Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

Ismael, Karagümrük ve Sivasspor maçlarında gerçek kimliklerini gösterdiklerini ancak son iki karşılaşmada şanssızlıklar yaşadıklarını belirtti.

Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

Türkiye Gazetesi'in haberine göre siyah beyazlı teknik adam, derbide tempolarını tekrar yakalayacaklarından emin.

Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

'ŞU ANDA LİDERDİK'
Yapılan eleştirilere rağmen takımın zirveden sadece iki puan geride olduğunu söyleyen Ismael, "Puan kayıplarımız da bireysel hatalardan kaynaklandı.

Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

Bu kadar şanssızlık olmasaydı çok rahat bir şekilde şu anda koltukta oturan takım Beşiktaş olurdu" dedi.

Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

Öte yandan ceza sahası dışından yenilen gollere kendisi de isyan eden genç teknik adam, "Hiç beklemediğimiz şekilde goller yiyoruz.

Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

Bu da saha içindeki motivasyonumuzu düşürüyor. Artık böyle gollere izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

Öte yandan Ismael, Fenerbahçe derbisi hakkında da kendinden emin ifadeler kullandı.

Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

Beşiktaş'ın hocası yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etti;

Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

"Herkes ne kadar harika bir takım olduğumuzu Fenerbahçe maçında bir kez daha görecek."

Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

ALMANYA TERAPİSİ
Valerien Ismael, İstanbulspor ile oynanan maçın ardından takıma üç gün izin verdi.

Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

Fransız çalıştırıcı ise ailesinin yanına Almanya'ya gitti.

Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

Daha önce de ailenin önemine dikkati çeken Ismael'in baskı altında olduğu bu dönemde kendisini daha iyi hissetmek için bu tercihi yaptığı konuşuluyor.

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