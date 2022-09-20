Valerien Ismael gözünü Fenerbahçe derbisine dikti! "Herkes görecek"

Beşiktaş'ta son iki maçta yaşanan puan kayıpları Fenerbahçe derbisi öncesinde umutsuzluğa sebep olmuştu.
Beşiktaş'ta son iki maçta yaşanan puan kayıpları Fenerbahçe derbisi öncesinde umutsuzluğa sebep olmuştu.
Teknik direktör Valerien Ismael ise derbide zaferden emin.
Ailesini ziyaret etmek için Almanya'ya gitmeden önce yönetimle bir araya gelen Fransız teknik adam, gelecek haftalar için çok iddialı konuştu.
Ismael, Karagümrük ve Sivasspor maçlarında gerçek kimliklerini gösterdiklerini ancak son iki karşılaşmada şanssızlıklar yaşadıklarını belirtti.
Türkiye Gazetesi'in haberine göre siyah beyazlı teknik adam, derbide tempolarını tekrar yakalayacaklarından emin.
'ŞU ANDA LİDERDİK'
Yapılan eleştirilere rağmen takımın zirveden sadece iki puan geride olduğunu söyleyen Ismael, "Puan kayıplarımız da bireysel hatalardan kaynaklandı.
Bu kadar şanssızlık olmasaydı çok rahat bir şekilde şu anda koltukta oturan takım Beşiktaş olurdu" dedi.
Öte yandan ceza sahası dışından yenilen gollere kendisi de isyan eden genç teknik adam, "Hiç beklemediğimiz şekilde goller yiyoruz.
Bu da saha içindeki motivasyonumuzu düşürüyor. Artık böyle gollere izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
Öte yandan Ismael, Fenerbahçe derbisi hakkında da kendinden emin ifadeler kullandı.
Beşiktaş'ın hocası yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etti;
"Herkes ne kadar harika bir takım olduğumuzu Fenerbahçe maçında bir kez daha görecek."
ALMANYA TERAPİSİ
Valerien Ismael, İstanbulspor ile oynanan maçın ardından takıma üç gün izin verdi.
Fransız çalıştırıcı ise ailesinin yanına Almanya'ya gitti.
Daha önce de ailenin önemine dikkati çeken Ismael'in baskı altında olduğu bu dönemde kendisini daha iyi hissetmek için bu tercihi yaptığı konuşuluyor.