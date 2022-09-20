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Önce Serdar sonra Ersin

Beşiktaş'ta kaleci Ersan Destanoğlu'nun durumu tam bir yılan hikayesine dönmüş durumda. Genç file bekçisinin sözleşme uzatmadığı için yönetimin talebiyle oynatmadığı iddia edilen Valerien İsmael, benzer bir durumu da Serdar Saatçı'da yaşamıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 06:50
Önce Serdar sonra Ersin

Beşiktaş'ta kaleci Ersan Destanoğlu'nun durumu tam bir yılan hikayesine dönmüş durumda. Genç file bekçisinin sözleşme uzatmadığı için yönetimin talebiyle oynatmadığı iddia edilen Valerien İsmael, benzer bir durumu da Serdar Saatçı'da yaşamıştı. Fransız teknik adam İsmael, 2 maç oynatmadığı Ersin için ise teknik karar yorumunda bulunmuştu. Bu açıklama kimseyi tatmin etmezken sözleşme uzatma görüşmelerinin tıkanması nedeniyle bu kararın yönetimin telkiniyle alındığı basına yansımıştı. Tepkilerin ardından Ersin yeniden 11'e dönse de kafasının takımda olmadığı görüldü. F.Bahçe derbisinde kaleyi kimin koruyacağı şimdiden merak konusu oldu.

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