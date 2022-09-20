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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..."

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın perdesinin kapanmasının ardından milli maçlar nedeniyle araya gidildi. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın da, 4 Büyükler'in ilk 7 haftadaki performansını köşesine taşıdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için övgüyle bahseden Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'e ise sert eleştirilerde bulundu. Trabzonspor için "Sezonu yeniden açtı." ifadelerini kullanan usta yazar, Galatasaray için ise "Şansı yaver gitti." dedi. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 07:11
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..."

YANSIMA - Hakkı Yalçın

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında saha içinde düşündüklerini ifade edebilme yeteneğine sahip bir takımdı. Az adamlı savunma çok adamlı bindirme ve harika paylaşımcılık.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..."

Futbolun gücü yapmak istediklerini yaptırmaktır zaten. Fenerbahçe'de sahaya çıkan takımla kenarda oturan futbolcuların kalitesinin "birbirine yakın" olmasını da hesaba kattığımız zaman, sonu iyi bitmesi muhtemel bir yolculuğun yansıması var.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..."

Düşünsenize Valencia çıkıyor Batshuayi giriyor. Crespo'nun her maçı yeni bir başlangıç. Daha vizyona girmemiş bir filmin anonsu gibi duranlar da caba.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..."

Takım farklı öndeyken bile Jorge Jesus'un saha kenarından futbolcularını motive eden duruşuna baktım da "bu adam cenk kitabına hikayeler yazıyor" dedim, 'ciddiyetsiz hiçbir eyleme izin vermez' notuyla birlikte.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..."

Sonuç olarak ilerleyen haftalarda Saracoğlu'nda "nal toplayan" rakipleri görme ihtimalimiz büyük.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..."

Ligde ilginç bir takım daha var. Adana Demirspor'u Antalyaspor karşısında izlerken Kempes'li Arjantin Milli Takımı'nı hatırladım. Rakibi içine çeken derin bir kuyu gibiler.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..."

Takımdaki sadakat, savunmadan çıkışıyla rakip kale önünde çoğalması arasında hızlı bağlantı liderliğin zeminini oluşturduysa hiçbir şey sebepsiz değil.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..."

Futbol sahanın içinde kilometreler kaydetmektir, sudan ucuz puanlar kaybetmek değil. Beşiktaş iki haftada takım olmaktan hızla uzaklaştı. Çünkü takımın başında cesaretini yitirmiş ve gerçekleri görmekten uzak bir teknik adam var.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..."

Valerien Ismael maçların ikinci yarılarında aynı şablonların yanlışında başoyuncu. Belki de bir şaşkınlık üstadı. Kaleci konusunda "yönetim uydusu" olan bir teknik adamla Beşiktaş sadece puan değil taraftarın gözünde güven de kaybediyorsa, yeni biletlerin kesilmesi kaçınılmaz olacaktır. Dönüş bileti de buna dahil!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..."

Trabzonspor, Gaziantep karşısında sezonu yeniden açtı. İki farklı yenilgiden galibiyete kürek çekmek geçen sezondan aşina olduğumuz Trabzonspor gerçeği.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..."

Futbolda ritmini tutturmakla kıvamını tutturmak arasında bazen zaman kayıpları da yaşanıyor, puan kayıpları da. Futboldan kendisini geri isteyen bir takımda gizlenenler de ortaya çıkacaktır özlenenler de. En çok özlenen de Edin Visca kuşkusuz.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..."

Galatasaray futbol oynamadan kazandı ama 3 puana karşı çekim gücü daha yüksekti ya da talihi yaver gitti. Konyaspor kazanmayı düşünmediği için kaybetti.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..."

Konyaspor kalecisi Sehic hakemin gözlerinden kendine baksa ne görürdü acaba? Çizgiyi geçen topa bu kadar itiraz etmenin artistik puanından ve bitirimlikten başka!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..."

Hakem Abdülkadir Bitigen sahanın ortasındaki 'suratsız yalnızlığına' ayna tutsa ne görürdü acaba? Hakemler futbol oynatmak için vardır, futbolu ortadan kaldırmak için değil. Maçın ikinci yarısında sahadan "toz olan" futbolun yarısı futbolculara aitse, yarısı da hakeme aitti.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..."

Bir futbolcuya sarı kart gösterilirken etrafı 10 futbolcuyla sarılan hiçbir hakemin "hakemim" demeyi hakkı yoktur. Kimseden korkmaya ve ayrımcılık yapmaya da gerek yoksa, hala yürekli hakemler sayesinde saygındır, saygınsa bu meslek!

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