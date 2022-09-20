Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e sert eleştiri! "Cesaretini yitirmiş ve..."

Valerien Ismael maçların ikinci yarılarında aynı şablonların yanlışında başoyuncu. Belki de bir şaşkınlık üstadı. Kaleci konusunda "yönetim uydusu" olan bir teknik adamla Beşiktaş sadece puan değil taraftarın gözünde güven de kaybediyorsa, yeni biletlerin kesilmesi kaçınılmaz olacaktır. Dönüş bileti de buna dahil!