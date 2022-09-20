Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

Beşiktaş'ta üst üste yaşanan puan kayıplarının 1 numaralı sorumlusu olarak teknik direktör Valerien İsmael gösteriliyor. Öyle ki son 2 maçta 5 puan kaybederek liderlikten 4. sıraya inen Beşiktaş'ta bu durumun, teknik direktör İsmael'in 'yanlış' oyuncu değişikliklerinden kaynaklandığı yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Beşiktaş'ta üst üste yaşanan puan kayıplarının 1 numaralı sorumlusu olarak teknik direktör Valerien İsmael gösteriliyor. Öyle ki son 2 maçta 5 puan kaybederek liderlikten 4. sıraya inen Beşiktaş'ta bu durumun, teknik direktör İsmael'in 'yanlış' oyuncu değişikliklerinden kaynaklandığı yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Bu sezon Avrupa kupalarında yer almayan Beşiktaş'ın kendi sahasında Başakşehir'e yenilmesi, ardından da İstanbulspor'la berabere kalmasının ardından şimdi tüm gözleri önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe derbisine çevrildi.
YA TAMAM, YA DEVAM
Siyah-beyazlıların, 2 Ekim Pazar akşamı Vodafone Park'taki derbide Fenerbahçe'ye de mağlup olması halinde Valerien İsmael'in koltuğu ciddi biçimde sallanmaya başlayacağı ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi, olası bir mağlubiyet durumunda Fransız hocanın durumunu masaya yatırarak, 'devam' ya da 'tamam' diyecek.