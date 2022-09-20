Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

Daha önce de ailenin önemine dikkati çeken İsmael'in, baskı altında olduğu bu dönemde kendisini daha iyi hissetmek için bu tercihi yaptığı konuşuluyor. Siyahbeyazlılar yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla derbi mesaisine başlamış olacak.



