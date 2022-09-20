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Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

Son dakika spor haberi: Siyah-beyazlılar, yaşanan puan kayıplarına Fransız teknik adam Ismael’in oyuncu tercihlerinin neden olduğu görüşünde hemfikir. Son 2 maçta 5 puan kaybederek liderlikten 4. sıraya inen Beşiktaş’ta bu durumun, teknik direktör Valerien Ismael’in ‘yanlış’ değişikliklerden kaynaklandığı dile getiriliyor. Fenerbahçe derbisinden istenen sonuç alınamadığı takdirde deneyimli hocanın koltuğu ciddi anlamda sallanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

Beşiktaş'ta üst üste yaşanan puan kayıplarının 1 numaralı sorumlusu olarak teknik direktör Valerien İsmael gösteriliyor. Öyle ki son 2 maçta 5 puan kaybederek liderlikten 4. sıraya inen Beşiktaş'ta bu durumun, teknik direktör İsmael'in 'yanlış' oyuncu değişikliklerinden kaynaklandığı yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

Bu sezon Avrupa kupalarında yer almayan Beşiktaş'ın kendi sahasında Başakşehir'e yenilmesi, ardından da İstanbulspor'la berabere kalmasının ardından şimdi tüm gözleri önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe derbisine çevrildi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

YA TAMAM, YA DEVAM
Siyah-beyazlıların, 2 Ekim Pazar akşamı Vodafone Park'taki derbide Fenerbahçe'ye de mağlup olması halinde Valerien İsmael'in koltuğu ciddi biçimde sallanmaya başlayacağı ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi, olası bir mağlubiyet durumunda Fransız hocanın durumunu masaya yatırarak, 'devam' ya da 'tamam' diyecek.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

Özellikle son iki haftada sadece 1 puan alınırken; hem ortaya konan futbol hem de saha içindeki oyuncu tercihleri nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan İsmael'in, derbide yaşanacak puan kaybında akıbetinin bir kez daha masaya yatırılacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

VALENTIN ROSİER ŞOK OLDU
Valerien İsmael cezası yüzünden tribünden izlediği İstanbulspor maçındaki tercihleriyle de herkesi şoke etti. Devre sonunda N'Koudou'yu kenara çeken İsmael, Tayyip'in sakatlanması üzerine 51'de Rosier'i de oyundan alarak, Welinton ile Tayfur'u sahaya sürdü.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

Rosier adeta neye uğradığını şaşırırken, tüm dengesi bozulan Beşiktaş skor üstünlüğünü koruyamadı ve çok değerli 2 puan daha bıraktı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

7 HAFTA İÇİNDE NELER YAŞANDI?
GOL ATANLAR DIŞARI
İlk maçta Kayserispor'u, Ghezzal'ın 90+6'da attığı golle 1-0 yenen Beşiktaş ikinci hafta Alanyaspor'a takıldı. Kartal, 31'inci dakikada 3-0 öne geçerken 10 kişi kaldı ve Alanya'nın devre biterken attığı gol İsmael'e panik yaptırdı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

Fransız hoca ilk yarıda gol atan N'Koudou, Salih ve Ghezzal'ı oyundan alarak Necip, Montero ve Boyd'u sahaya sürdü. Beşiktaş ikinci yarıda adeta sahadan silinirken, 2 gol daha bulan Alanyaspor maçı 3-3'lük skorla noktaladı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

CENK'LE 30 SANİYE
Beşiktaş 3. hafta evinde Karagümrük'ü 4-1 yendi. Alanya'da yaptığı değişiklikler yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan Valerien İsmael bu kez son saniyeleri bekledi. Cenk Tosun, Weghorst'un yerine oyuna girdiğinde dakikalar 90+3'ü gösteriyordu ve müsabaka bu değişiklikten 30 saniye sonra bitti. Bir hayli öfkelenen tecrübeli forvet Cenk Tosun, kutlama için sahada kalmayıp doğrudan soyunma odasına gitti.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

MULEKA NİYE ÇIKTI?
Sivasspor ve A.Gücü maçlarını kayıpsız geçenek liderlik koltuğuna yerleşen Beşiktaş, 6. hafta evinde Medipol Başakşehir'e kaybetti. Valerien İsmael'in maç golsüz devam ederken 57'de Muleka'nın yerine Redmond'u sahaya sürmesi tepki topladı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

Fransız hoca, Traore'nin golünde hata yapan Necip'i de hemen oyundan aldı. Öfkesine hakim olamayan Necip kenara geldikten sonra buz kovasını tekmeledi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

ALMANYA'YA GiTTi!
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, İstanbulspor ile oynanan ve 2-2 sona eren maçın ardından takıma 3 gün izin verdi. Siyah-beyazlıların teknik patronu bu iznin herkesin toparlanması adına bir fırsat olacağını düşünüyor. Bu arada Fransız çalıştırıcı da aynı dönemde ailesinin yanına Almanya'ya gitti.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

Daha önce de ailenin önemine dikkati çeken İsmael'in, baskı altında olduğu bu dönemde kendisini daha iyi hissetmek için bu tercihi yaptığı konuşuluyor. Siyahbeyazlılar yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla derbi mesaisine başlamış olacak.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

ÜÇLÜ SAVUNMA TUTMADI
Beşiktaş'ta üçlü savunma oynatma vaadiyle gelen ve bu sistemin 'uzmanlık alanı' olduğunun altını çizen teknik direktör Valerien İsmael, yaz kampında alınan kötü sonuçların ardından geri adım attı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael için ya tamam ya devam!

Öyle ki tepkilerden çekinen İsmael'e yönetimin telkinde bulunduğu iddia edilmişti. Sezonun ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Valerien İsmael yönetimindeki Kartallar, son iki maçta üst üste kayıplar yaşayınca fatura şimdiden Fransız hocaya çıktı bile.

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