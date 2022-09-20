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Beşiktaş'ta Salih Uçan Fenerbahçe derbisini iple çekiyor!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta 7 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan Salih Uçan, 37 maçta görev aldığı Fenerbahçe derbisini bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'ta Salih Uçan Fenerbahçe derbisini iple çekiyor!

Beşiktaş, milli aradan sonra ezeli rakibi F.Bahçe ile karşı karşıya gelecek. Derbi mücadelesi Salih Uçan için de özel bir maç niteliği taşıyor. Salih, 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayla birlikte eski takımına rakip olacak. Bu sezon Beşiktaş'ta 7 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen futbolcu, F.Bahçe ile oynayacakları derbi maçı iple çekerken, "Amacım takımıma maksimum katkı vermek. Rakip fark etmiyor. Atabildiğim kadar da gol atmak, asist yapmak istiyorum" görüşünü paylaşmıştı. F.Bahçe'de 37 maçta forma giyen ve 3 gole imza atan Salih Uçan, F.Bahçe'den sonra Roma, Sion, Empoli ve Alanyaspor'da da oynamıştı.

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