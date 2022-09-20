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Beşiktaş'ta derbi öncesi OHAL

Beşiktaş'ta, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde 'OHAL' ilan edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien İsmael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya gelecek. Başkan Çebi'nin bu toplantıda hem "Size güveniyorum" diyeceği, hem de yönetim içinde yükselen sert eleştirileri derbi öncesinde bastıracağı ifade edildi. Başkan'ın ayrıca her türlü maddi ve manevi desteği yapmaya hazır olduğunu ikiliye ileterek, "Bu maçı kazanalım, kara bulutları dağıtalım" diyeceği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'ta derbi öncesi OHAL

Beşiktaş'ta, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde 'OHAL' ilan edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien İsmael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya gelecek. Başkan Çebi'nin bu toplantıda hem "Size güveniyorum" diyeceği, hem de yönetim içinde yükselen sert eleştirileri derbi öncesinde bastıracağı ifade edildi. Başkan'ın ayrıca her türlü maddi ve manevi desteği yapmaya hazır olduğunu ikiliye ileterek, "Bu maçı kazanalım, kara bulutları dağıtalım" diyeceği öğrenildi.

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