BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den sürpriz tercih! Fenerbahçe maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
İki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.
2 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
İlk 7 haftayı 14 puanla 4. sırada geçen Beşiktaş'ta tüm dikkatler Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda.
Geçtiğimiz hafta İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini devirerek çıkışa geçmek istiyor.
Beşiktaş'ta teknik heyet Fenerbahçe maçı için çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Valerien Ismael'in nasıl bir 11 ile çıkacağı merak ediliyor.
Sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Dele Alli'nin derbiye yetişmesi beklenirken, kalecilerin düşük performansları akıllarda soru işareti yarattı.
MERT GÜNOK SÜRPRİZİ
Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in yedikleri hatalı gollerle dikkat çekerken gözler Mert Günok'a çevrildi.
33 yaşındaki kalecinin iyileşmesi ve eksiklerini gidermesine rağmen oynatılmadığı öğrenildi.
ISMAEL'DEN YEŞİL IŞIK
Takvim'in haberine göre; Valerien Ismael'in de Almanya'ya gitmeden önce Mert Günok'la görüşerek Fenerbahçe derbisi için yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta rakip takımların kaleyi bulan son 10 şutunun gol olması son derece ilginç bir istatistik olarak dikkat çekiyor.
Mert Günok uzun süredir forma giymemesine rağmen idmanlarda son derece hazır bir görüntü çizmesi Valerien Ismael'i bu kritik kararı vermek için cesaretlendiriyor.
Deneyimli kaleci, geçtiğimiz sezon 27 Kasım'da oynanan Giresunspor maçında sakatlanmıştı.
Çapraz bağ ve menisküs yaralanması yaşayan Mert, o tarihten bu yana forma giyemedi.
33 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe maçında görev alması halinde yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez bir karşılaşmada forma giyecek.