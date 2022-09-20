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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den sürpriz tercih! Fenerbahçe maçında...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta gözler dev derbiye çevrildi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, önemli bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 11:57
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den sürpriz tercih! Fenerbahçe maçında...

İlk 7 haftayı 14 puanla 4. sırada geçen Beşiktaş'ta tüm dikkatler Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den sürpriz tercih! Fenerbahçe maçında...

Geçtiğimiz hafta İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini devirerek çıkışa geçmek istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den sürpriz tercih! Fenerbahçe maçında...

Beşiktaş'ta teknik heyet Fenerbahçe maçı için çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Valerien Ismael'in nasıl bir 11 ile çıkacağı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den sürpriz tercih! Fenerbahçe maçında...

Sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Dele Alli'nin derbiye yetişmesi beklenirken, kalecilerin düşük performansları akıllarda soru işareti yarattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den sürpriz tercih! Fenerbahçe maçında...

MERT GÜNOK SÜRPRİZİ

Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in yedikleri hatalı gollerle dikkat çekerken gözler Mert Günok'a çevrildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den sürpriz tercih! Fenerbahçe maçında...

33 yaşındaki kalecinin iyileşmesi ve eksiklerini gidermesine rağmen oynatılmadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den sürpriz tercih! Fenerbahçe maçında...

ISMAEL'DEN YEŞİL IŞIK

Takvim'in haberine göre; Valerien Ismael'in de Almanya'ya gitmeden önce Mert Günok'la görüşerek Fenerbahçe derbisi için yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den sürpriz tercih! Fenerbahçe maçında...

Beşiktaş'ta rakip takımların kaleyi bulan son 10 şutunun gol olması son derece ilginç bir istatistik olarak dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den sürpriz tercih! Fenerbahçe maçında...

Mert Günok uzun süredir forma giymemesine rağmen idmanlarda son derece hazır bir görüntü çizmesi Valerien Ismael'i bu kritik kararı vermek için cesaretlendiriyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den sürpriz tercih! Fenerbahçe maçında...

Deneyimli kaleci, geçtiğimiz sezon 27 Kasım'da oynanan Giresunspor maçında sakatlanmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den sürpriz tercih! Fenerbahçe maçında...

Çapraz bağ ve menisküs yaralanması yaşayan Mert, o tarihten bu yana forma giyemedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den sürpriz tercih! Fenerbahçe maçında...

33 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe maçında görev alması halinde yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez bir karşılaşmada forma giyecek.

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