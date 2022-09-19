Takım izne çıktı

Kara Kartal, hesapta olmayan İstanbulspor beraberliği sonrası milli araya girerken, teknik direktör Valerien İsmael, takıma da izin verdi. Oyuncularına izin yapacakları dönemde iyi dinlenmeleri ve beslenmelerine dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.
Kara Kartal, hesapta olmayan İstanbulspor beraberliği sonrası milli araya girerken, teknik direktör Valerien İsmael, takıma da izin verdi. Oyuncularına izin yapacakları dönemde iyi dinlenmeleri ve beslenmelerine dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.