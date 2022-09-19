Sevinci yarıda kaldı

Gedson Fernandes, İstanbulspor karşısında başarılı bir performans ortaya koydu. Bu sezon oynanan 7 maçın 7'sinde de ilk 11'de sahaya çıkan Portekizli oyuncu 39. dakikada Weghorst'u golle buluştururken ilk asistini de yapmış oldu.
Gedson Fernandes, İstanbulspor karşısında başarılı bir performans ortaya koydu. Bu sezon oynanan 7 maçın 7'sinde de ilk 11'de sahaya çıkan Portekizli oyuncu 39. dakikada Weghorst'u golle buluştururken ilk asistini de yapmış oldu. Futbolcu, asist yaptıkları maçta yaşadıkları kayıp sebebiyle buruk bir sevinç yaşadı.