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Sevinci yarıda kaldı

Gedson Fernandes, İstanbulspor karşısında başarılı bir performans ortaya koydu. Bu sezon oynanan 7 maçın 7'sinde de ilk 11'de sahaya çıkan Portekizli oyuncu 39. dakikada Weghorst'u golle buluştururken ilk asistini de yapmış oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Sevinci yarıda kaldı
Gedson Fernandes, İstanbulspor karşısında başarılı bir performans ortaya koydu. Bu sezon oynanan 7 maçın 7'sinde de ilk 11'de sahaya çıkan Portekizli oyuncu 39. dakikada Weghorst'u golle buluştururken ilk asistini de yapmış oldu. Futbolcu, asist yaptıkları maçta yaşadıkları kayıp sebebiyle buruk bir sevinç yaşadı.
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