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Rachid Ghezzal mumla aranıyor

Sakatlığı iyileşme aşamasında olan Ghezzal'in eksikliği derinden hissediliyor. Cezayirli yıldızın yokluğunda hücumda genel olarak tüm yük NKoudou üzerine binerken Ghezzal'in sağ kanattaki etkinliği son maçlarda iyice aranır oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Rachid Ghezzal mumla aranıyor
Sakatlığı iyileşme aşamasında olan Ghezzal'in eksikliği derinden hissediliyor. Cezayirli yıldızın yokluğunda hücumda genel olarak tüm yük NKoudou üzerine binerken Ghezzal'in sağ kanattaki etkinliği son maçlarda iyice aranır oldu. Siyah beyazlı takımda Rachid Ghezzal'ın milli ara sonrası oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde sahada olacağı öğrenildi.
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