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Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, milli ara öncesi İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak camiaya şok yaşatırken, yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'ın akıbeti merak konusu olmuştu. Beşiktaş'ın daha önce yaşadığı şampiyonlukta 1 numaralı pay sahibi olan Ghezzal'ın geri dönüşü merakla bekleniyor. Öte yandan Ghezzal'ın sakatlığına ilişkin de önemli bir gelişme yaşandı. Peki, Cezayirli yıldız milli ara sonrası oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı? İşte son karar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 09:23
Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme!

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'de İstanbulspor ile karşı karşıya gelmişti.

Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme!

Mücadeleden siyah beyazlılar 2-2'li beraberlikle ayrılmıştı.

Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme!

Beşiktaş'ta taraftarlar maç sonrası hem Valerien Ismael'e, hem oyunculara hem de yönetime tepkiliydi.

Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme!

Valerien Ismael'in cezası nedeniyle kenarda yardımcı antrenör Adam Murray vardı.

Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme!

Murray, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme!

"Hepimiz için zor bir akşam oldu. Hangi ülkeye giderseniz gidin, hangi maçı oynarsanız oynayın, yüzde 80'lik performans galibiyeti getirmez.

Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme!

Taraftarımızın hak etmediği bir görüntü verdik.

Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme!

Kalemize gelen 2 şut da gol oldu. Zor bir hafta odu bizim için önümüzde bir ara var, tazelenip savaşmaya devam edeceğiz.

Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme!

Bu maçta hoca ekibi olarak Welinton'un sahip olduğu farklı özelliklerden yararlanmak için bu değişikliği yaptık. Oyuncuların farklı özelliklerini kullanmak için yaptık.

Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme!

Kararlar, maç içinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda değişebiliyor" ifadelerini kullanan Adam Murray, son 15 şutta yenilen 10 gol hakkında ise "Buna kaleci problemi demezdim.

Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme!

Mert de kadromuzda ve ligin en iyi kalecilerinden birisi, aramıza döndüğünde yarışın içinde olacak.

Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme!

Rakiplerimiz kalemize çok gelmiyor ama ona rağmen yediğimiz gol sayısı fazla. Milli arda buna çalışacağız.

Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme!

Uzaktan şut ve bu golleri yemek sadece kaleci hatası olarak düşünülmemelidir."

Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme!

GHEZZAL'IN DURUMUNU NE OLDU?
Öte yandan sakatlığı iyileşme aşamasında olan Ghezzal'in eksikliği derinden hissediliyor.

Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte o gelişme!

Cezayirli yıldızın yokluğunda hücumda genel olarak tüm yük N'Koudou üzerine binerken Ghezzal'in sağ kanattaki etkinliği son maçlarda iyice aranır oldu.

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