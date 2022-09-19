Maçları tekrar izleyecek

Teknik direktör Valerien İsmael, yardımcılarıyla birlikte Nevzat Demir Tesisleri'nde kamp kuracak. Fransız hocanın, ilk 6 haftalık periyotta oynadıkları maçları tekrar izleyerek savunmadaki hatalar üzerinde çalışmalar yapacağı gelen haberler arasında.
Teknik direktör Valerien İsmael, yardımcılarıyla birlikte Nevzat Demir Tesisleri'nde kamp kuracak. Fransız hocanın, ilk 6 haftalık periyotta oynadıkları maçları tekrar izleyerek savunmadaki hatalar üzerinde çalışmalar yapacağı gelen haberler arasında.