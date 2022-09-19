Kaptanlara motivasyon talimatı

Son iki maçtaki kötü sonuçlar üzerine İsmael'in kaptanlar Atiba, Necip ve Josef'ten konuya el atmalarını istedi. Fransız hocanın, "Arkadaşlarınızla konuşun. Morallerinin düşmesine izin vermeyin. Bu takımın toparlayıcı gücü sizlersiniz" diyerek istekte bulunduğu öğrenildi.
Son iki maçtaki kötü sonuçlar üzerine İsmael'in kaptanlar Atiba, Necip ve Josef'ten konuya el atmalarını istedi. Fransız hocanın, "Arkadaşlarınızla konuşun. Morallerinin düşmesine izin vermeyin. Bu takımın toparlayıcı gücü sizlersiniz" diyerek istekte bulunduğu öğrenildi.