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Kalede de hatalı

Takımda ayrıca uzun yıllar en büyük sıkıntılarından biri olan kaledeki güven eksikliği yeniden baş gösterdi. 5 maçta Ersin'in, 2 maçta da Emre Bilgin'in koruduğu kaleye gelen topların çok büyük bir bölümünün gol olması, Beşiktaş'ın başını ağrıttı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Kalede de hatalı

Takımda ayrıca uzun yıllar en büyük sıkıntılarından biri olan kaledeki güven eksikliği yeniden baş gösterdi. 5 maçta Ersin'in, 2 maçta da Emre Bilgin'in koruduğu kaleye gelen topların çok büyük bir bölümünün gol olması, Beşiktaş'ın başını ağrıttı. Siyah- beyazlılar 7 maçta kalesinde 10 gol görürken son iki maçta kaleye gelen 3 şut da gol oldu ve kaleciler pozisyon kurtarmadan maçı bitirdi. Bu formsuzluk doğal olarak Ersin'in sorgulanmasına olurken, Ismael'in Emre Bilgi'i oynatması nedeniyle Ersin'in oyuna kendini veremediği eleştirileri yapıldı.

ERSİN TARAFTARA KIRILDI!

İstanbul maçında yediği hatalı gollerle eleştirilen Ersin siyah beyazlı taraftarlara kırgın. Maç sonu "Taraftarların tepkisi vardı. Bir şey söylemek ister misin?" sorusuna "Söylemeyeyim ağabey" diye yanıt veren genç file bekçisinin, yakın çevresine "Beni anlamayıp üstüme geliyorlar" dediği belirtildi.

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