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Birlik mesajı

Yeniden divan kurulu başkanlığına seçilen Tevfik Yamantürk, camiaya birliktelik mesajı verdi. Yamantürk, "Biz burda Beşiktaş'ın geleceği, çıkarları için varız. Bu kulüp için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak için varız. Yönetimimizle, taraftarımızla, takımlarımızla bir bütün olarak hareket etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Birlik mesajı
Yeniden divan kurulu başkanlığına seçilen Tevfik Yamantürk, camiaya birliktelik mesajı verdi. Yamantürk, "Biz burda Beşiktaş'ın geleceği, çıkarları için varız. Bu kulüp için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak için varız. Yönetimimizle, taraftarımızla, takımlarımızla bir bütün olarak hareket etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
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