Birlik mesajı

Yeniden divan kurulu başkanlığına seçilen Tevfik Yamantürk, camiaya birliktelik mesajı verdi. Yamantürk, "Biz burda Beşiktaş'ın geleceği, çıkarları için varız. Bu kulüp için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak için varız. Yönetimimizle, taraftarımızla, takımlarımızla bir bütün olarak hareket etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
Yeniden divan kurulu başkanlığına seçilen Tevfik Yamantürk, camiaya birliktelik mesajı verdi. Yamantürk, "Biz burda Beşiktaş'ın geleceği, çıkarları için varız. Bu kulüp için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak için varız. Yönetimimizle, taraftarımızla, takımlarımızla bir bütün olarak hareket etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.